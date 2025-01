God form er ferskvare

Fredag 10.januar satt jeg meg på flyet sammen med Rune og Eirik. Ved ankomst Alicante leide vi bil og kjørte til Santa Pola der vi skulle være en drøy uke. De to andre var hissige på en løpetur umiddelbart etter at vi hadde funnet leiligheten der vi skulle bo, mens jeg valgte å roe ned fullstendig. Det skal komme dager etter dette, og jeg har ingen hast.

Lørdags morgen derimot løp jeg sammen med de to på en 10-km-løpetur i en blanding av terreng og bilveg. Småkupert, 10 ½ km, ulendt terreng med mange snublesteiner, 145 høydemeter og 65 min løping; jeg var spent på hvordan hamstrings ville tåle denne økten. Litt utpå dagen svømte jeg en ½ time i sjøen og tok litt øvelser for kjerne og mobilitet. Det skulle vise seg søndags morgen at hamstring hadde tålt lørdagen rimelig bra.

Oppmuntret av lørdagens erfaringer ble jeg med de to på den første baneøkta her søndag morgen. Mens de to løp intervaller på 400 meter, løp jeg i vekslende tempo, alt fra 6-blank-fart til 5,15 pr km via 5,30. Det virket som hamstring var helt med på 5,30 fart, men ikke 5,15. Da økte smerten på bakside venstre lår. Jeg eksperimenterte også med å gå 250 meter for hver 1000 meter jeg løp, dette med tanken på å gjøre det samme på Santa Pola Halvmaraton søndag om en uke (19.januar).

Det er ikke å overdrive når jeg sier at jeg kommende uka har store forventninger til treningsleir her i Santa Pola sammen med gode treningskamerater, trening i varmere strøk, mye hvile og restitusjon samt en halvmaraton på slutten av oppholdet. Det var 20 grader da vi landet på flyplassen i Alicante. Kontrasten til treningsforholdene hjemme på “Nordpolen” er store. Is og snø er underlag vi trener på flere måneder i året, av og til med piggsko på bena og og godt kledd i tillegg. Her; shorts og t-skjorte kommer du langt med på de aller fleste øktene. Dersom du er en av disse “early birds” som er ute før sola står opp, kan det være litt småkjølig en time eller to, men det går helt fint allikevel. Det er egentlig et treningsparadis her i januar sammenlignet med hjemme.