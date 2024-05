Tordenskioldløpet er ikke noe typisk perseløp da løypa er en slags lang utgave av Berg og dal-etappen i Holmenkollstafetten. Men med 10 grader, lett yr og så godt som vindstille vær var løpsforholda gode for de over 1000 som deltok.

På 10 km var det fullstendig dominans i teten av Bratsberg-løpere. De tre første damene og fem første mennene løp for Bratsberg, og aller raskest var Marte Lien Johnsen og Tommy Bangjord Hove som vant på henholdsvis 35.29 og 31.52. Begge hadde ei trygg luke bakover til utfordrerne. 8 kvinner løp under 40 minutter og 17 menn under 36 minutter.

– Artig og vondt, men en bra kveld for 10 km med masse kjentfolk og ekte trøndervær, var Marte Lien Johnsens kommentar i Strava-oppdateringen sin.

I de ulike klassene legger vi merke til Anne Nevin som vant klasse 50-54 år på sterke 37.28, noe som holdt til en fjerdeplass totalt. Wenche Lande i 70-årsklassen imponerte også med 53.31.



Marte Lien Johnsen var raskest av damene med 35.29 i den heller tunge løypa. (Foto: Pawel Sikorski​)



Camilla-Marie Flaaten ble nummer to av kvinnene med 36.39 som sluttid. (Foto: Pawel Sikorski​)



Anne Nevin har løpt på høyt nivå i flere tiår, og nå ble hun nummer fire totalt samtidig som hun vant klasse 50-54 år på 37.28. (Foto: Pawel Sikorski​)





Bratsberg-løperne Ola Rossvoll og Martin Uglem ble nummer fire og fem på 10 km. Foran seg hadde de tre andre Bratsberg-løpere. (Foto: Pawel Sikorski​)



Hanne Mjøen Maridal og Ørjan Kjeldsli vant 5 kilometeren

På 5 km tok en av landets beste langdistansekvinner, Hanne Mjøen Maridal, en klar seier. Hun løp på 16.18 og var 40 sekunder foran sin klubbvenninne i Strindheim, Vibeke Jensen, på andreplass. I alt løp 10 kvinner under 20 minutter, og den siste som klarte det var Erle Vullum-Bruer som vant 14-15-årsklassen på 19.52.

Herreklassen ble vunnet av Ørjan Kjeldsli som løper for Stadsbyg IL. Han brukte 15.04 og var et lite halvminutt foran andremann, Vegard Sæbu.

Av andre gode klasseresultat kan vi ta med Kristian Stokke Selnes som vant klasse 12-13 år på 16.16, Knut Ødegård som vant klasse 45-49 år på 16.19 og Per Arve Sørngård som gikk til topps i klasse 70-74 år på 21.02.



5 km-feltet legger av gårde, og vi ser dagens raskeste mann, Ørjan Kjeldsli, med startnummer 1370. (Foto: Pawel Sikorski​)





Etter hvert spredte feltet seg godt ut, men ikke mer enn at det var mulig å få drahjelp av ryggene foran. (Foto: Pawel Sikorski​)



Hanne Mjøen Maridal (midten) kunne klatre opp på det øverste trinnet av pallen. Vibeke Jensen (til venstre) ble nummer to og Mari Steinkjer Øyen nummer tre. (Foto: Pawel Sikorski​)





Økt deltakelse

Med 1052 fullførende var deltakelsen i Tordenskioldløpet nesten oppe på samme nivå som før nedstengningen i 2020. Fra fjorårets 725 fullførende var det en økning på hele 327 løpere. Særlig var økningen stor på 5 kilometeren som likevel hadde over 100 færre deltakere enn 10 kilometeren.



Fullførende deltakere i Tordenskioldløpet 2024 2023 2019 5 km 405 259 542 10 km 524 428 623 5 km trim 44 26 10 km trim 11 12 Barneløp 68 1052 725 1165

Med så mange deltakere ble det innimellom litt trangt på gangveiene – ​uten at det så ut til å gå utover humøret. (Foto: Pawel Sikorski​)