Grunnlovsmila er et A til B-løp på nøyaktig 10 km på gang- og sykkelstien fra Elverum videregående skole til Heradsbygd. Dette er et lavterskelløp med gratis påmelding. Her kan du delta med den formen du har og spre din løpeglede. Tidtaking skjer med gps-klokke eller mobiltelefon koblet opp mot Strava, og løpssegmentet Grunnlovsmila brukes som resultatliste. André Berge som er initiativtaker for fjerde året på rad, håper å se enda flere spreke og løpeglade folk enn i 2021, 2022 og 2023 da henholdsvis 40, 43 og 46 deltok helga før nasjonaldagen.

Yr melder om perfekte løpeforhold i årets utgave med overskyet, 10-15 grader og litt medvind. Påmelding til løpet gjøres ved å svare “Skal” på Facebook-arrangementet Grunnlovsmila 2024. Over 75 har allerede meldt sin ankomst, så i år vil nok de alle finne seg en medløper på den rette og ganske lette mila med 60 høydemeter.

Siden dette er et gratis arrangement hvor det løpes fra A til B, må hver enkelt ordne med transport tilbake til sentrum. Det er ikke drikkestasjon undervegs, men servering etter målgang.

Løypa er tidsriktig merket i rødt, hvitt og blått. Her fra en av de få kuperingene i løypa under riksvei 2 litt før halvveis. (Foto fra løpets facebookside) Magnus Torp Antonsen innehar løyperekorden med 33:10 satt under Grunnlovsmila i 2022. Her på pallen på idrettsplassen i Heradsbygda med Even Dalen (til venstre) og David Stefan Rieger. (Foto: Rolf Bakken) Lene Nylund har rekorden for kvinner på 40:07 satt i det første løpet i 2021. Med økt deltakelse og begge løyperekordholderne på start tror vi at rekordene ryker i år.

