Det er i et intervju med Bergensavisen i dag at Gustav Iden forteller at han har hatt et brutalt år, og at det rett og slett har blitt for mye for ham.

Gustav Iden er kjent som en idrettsutøver som er 100% dedikert til sin idrett, og som har satset mye på å komme til OL i Paris for å bli olympisk mester.

Men i fjor inntraff en hendelse som ødela mye av fokuset for Gustav Iden: moren døde.

Til BA forklarer han det slik:

– Slik vi trener, ligger vi alltid på grensen når det kommer til både volum og intensitet. Det forutsetter at det utenomsportslige stressnivået er minimalt, innleder bergenseren.

– Men det var det jo ikke. Jeg var rett og slett mye lei meg og kjørt mentalt. Da ble det en ond sirkel. Jeg klarte ikke å opprettholde restitusjonen og den totale belastningen ble til slutt for stor, forklarer 27-åringen.

Den mentale belastningen i kombinasjon med skader som han ikke ble kvitt gjorde at han etter hvert innså at OL måtte gå uten ham. Nå har han erkjent situasjonen.

– Det var egentlig veldig deilig å komme frem til den avgjørelsen, selv om det er utrolig kjipt. Det er en lettelse å gi slipp på det, sier Iden til BA.

Men Gustav Iden legger ikke opp, nå er hans store mål Ironman-VM på Hawaii i oktober.