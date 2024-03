Skal du løpe maraton for første gang? Gratulerer med valget og utfordringen du har gitt deg selv i så fall. Denne tipsartikkelen er mest rettet til relativt uerfarne løpere, og de som skal prøve seg på 42,2 kilometer for første gang. Mange som ikke har høye ambisjoner om å oppnå gode tider, tenker kanskje at det ikke er så farlig om man er godt forberedt. Men, det er faktisk slik at jo lenger tid du bruker fra start til mål - desto viktigere blir det å være godt forberedt.

Her følger noen tips som kan være greie å huske på i forberedelsene, og underveis i løpet.



1. Ernæring og hydrering

For maratonløpere, og da spesielt for de som løper rolig, er nøye planlegging av ernæring og hydrering viktig. Jo roligere du løper jo mer tid vil du naturligvis bruke før du kommer i mål. Dette betyr at behovet for både væske og energi øker.

De oppsatte drikkestasjonene kommer kanskje ikke hyppig nok for det du har behov for. Vurdér derfor å bære med deg ekstra vann eller sportsdrikke, samt energigels eller barer. Et løpebelte eller en hydreringsvest kan være uvurderlige for å frakte med seg det du trenger underveis. Og husk følgende: Øv på å løpe lengre distanser dine med det samme utstyret og den samme ernærings- og hydreringsplanen som du planlegger å bruke på løpsdagen. Da lærer du deg hvordan kroppen reagerer på det du inntar. Sannsynligvis vil du oppleve at noe gir deg for eksempel magetrøbbel. Da slipper du å gjøre den erfaringen underveis i maratonløpet som du har trent lenge for og kanskje brukt tid og penger for å reise til.





Et maratonløp kan gi deg en skikkelig fin opplevelse, slik som noen tydelig har her under Oslo Maraton. (Foto: Tom-Arild Hansen)



2. Sjekk om det er noen spesielle regler og forbehold i løpet du skal løpe

Maratonløp kan ha spesielle regler som du bør kjenne til - alt fra forbud mot visse typer løpeutstyr til spesifikke startprosedyrer. Det er viktig å være godt forberedt på disse tingene på forhånd. Da slipper du unødig stress hvis du plutselig oppdager noe på løpsdagen. Som for eksempel at du skal starte i en gruppe som står langt fra der du er, eller at du plutselig ikke har lov til å bruke drikkevest eller hodetelefoner.

Det skal sies at det stort sett alltid er lov å bruke utstyret som nevnt, men det skader ikke å ha full kontroll.



3. Test ut utstyret ditt

Ingenting er mer frustrerende enn å finne ut at et eller annet utstyr irriterer deg, eller at et plagg gnager, midt i et maratonløp - med flere timer igjen til mål. For å unngå slike overraskelser bør du - som vi nevnte i det første punktet - gjennomføre langturer på trening med det utstyret du planlegger å løpe med på løpsdagen. Det kan sikkert være fristende å stille opp i ubrukte og "freshe" sko, men akkurat det skal du nok ikke gjøre.

Det gjelder også sokker, andre klesplagg, løpebelter, briller og lignende. Opplever du gnagsår eller annet ubehag, så har du nå fortsatt tid til å justere og teste andre ting. Husk også på små detaljer som å teipe utsatte punkter. Bruk også vaseline eller andre lignende produkter på steder det kan gnage. Det finnes forresten bittesmå vaselinbokser som du kan frakte med deg i beltet ditt.





Skal du løpe med drikkebelte eller vest? Pass på at du tester utstyret godt på forhånd, slik at du vet om det gnager eller ei. (Foto: Tom-Arild Hansen)



4. Transport til startlinjen

Dette er nok ikke spesielt viktig hvis du skal løpe maratonløp i for eksempel Norge. Men, mange velger å løpe sitt første maratonløp i en storby ute i verden. Da kan det fort være snakk om at du må ta transport til starten. Sjekk ut hvordan det i så fall foregår. Sjekk ut tider for offentlig transport, eller arrangørbusser, og finn ut hvor og hvordan drop off av bager foregår. Planlegg nøye og les nøye på arrangementets nettside. Du vil jo at ditt første maratonløp skal bli en best mylig opplevelse, og det er kjedelig hvis slike ting som dette skal ødelegge.



5. Forbered deg mentalt

Den mentale treningen er for mange like viktig som den fysiske. Akseptér at du kommer til å bruke mange timer på din ferd fra start til mål. Forsøk å forbered deg på å møte både høydepunkter og bunnpunkter underveis. Lær deg å holde igjen selv om kroppen virker sprekere enn en travhest, og bestem deg for hvordan du skal takle de tunge stundene.

Dette kan nok best trenes ved å ha dette i minnet allerede nå, og prøv deg på lengre og lengre langturer. Merk deg hvilke teknikker som fungerer for deg når ting begynner å butte. Se for deg ulike scenarier, og tenk deg hvordan du skal løse det som kommer av utfordringer.

Noen tips kan jo være å spare de beste spillelistene og de mest underholdende podcastene til den siste halvdelen av løpet.





Denne gjengen har planer om å løpe på 3 timer og 15 minutter. Det er raskt. Det kan godt hende du skal bruke mer enn dobbelt så lang tid, og da er det viktig å være forberedt på mange områder. Også mentalt. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Dette var noen tips om ting man kanskje ikke tenker på når man melder seg på sitt første løp. Gjør gode forberedelser, så øker du sjansen for at ditt første maratonløp blir en suksess. Da vil du sannsynligvis melde deg på et til. Kanskje ikke to minutter etter målgang, men etter hvert.



Ingrid Kristiansen gir tips til ditt første maratonløp







Å løpe sitt første maraton kan være en skummel affære. Hva bør man gjøre de siste dagene før start og hvordan skal man legge opp selve løpet? Ingrid Kristiansen har løpt utallige maratonløp og bør være en av de mest erfarne vi kan stille spørsmålene til. Vi har vært hjemme hos den meget meritterte løperen og fått hennes beste tips.



Se videoen med Ingrid Kristiansen her (K+)