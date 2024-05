Da 3500 startplasser ble lagt ut for salg i november i fjor høst, ble de revet vekk i løpet av et døgn, og det er nok stor sjanse for at også den nye bunken på 500 startnummer vil forsvinne fort. Per nå er det 3740 løpere på Hytteplanmilas startliste. Til fjorårets løp var det 4550 påmeldte, og 3575 av dem gjennomførte løpet.

Årets Hytteplanmil vil ha tidenes første norsk mesterskap i 10 km gateløp innlagt. For å delta der må en være medlem i en friidrettsklubb, og i tillegg må en krysse av for at en ønsker å delta i NM når en melder seg på. Det er NM for både juniorer (U20), seniorer og alle veteranklasser fra 35 år og oppover. Nivået bruker å være høyt i alle klasser, så her vil det nok ikke gå NM-medaljer på billigsalg slik det av og til gjør i noen klasser i for eksempel NM terrengløp.

Kvinner som i år eller i fjor har løpt 10 km eller 10000 m under 37.30, og menn som har klart ei tid under 32 minutter, kan ble seedet inn i elitefeltet. I fjor var det 48 kvinner som løp under 37.30, og 81 menn som løp under 32 minutter.

Hytteplanmila vil ha en rekke fartsholdere – fra 35 minutter til 2 timer, og feltene er så fyldige at sjansen for å få drahjelp, er uansett god. Hytteplanmila har kvalitetsløpsavtale med Kondis, og det betyr at alle Kondis-medlemmer for 40 kroner i rabatt på startkontingenten.



Mer info om påmeldingen på Hytteplanmilas heimeside





Narve Gilje Nordås har vunnet Hytteplanmila de to siste åra. I år vil han også kunne bli norsk mester i 10 km landeveisløp. (Foto: Per Inge Østmoen)





Hanne Mjøen Maridal var raskest av kvinnene i fjorårets løp. Den som har vunnet flest ganger, er imidlertid Karoline Bjerkeli Grøvdal som står bokført med hele ni seire. (Foto: Kjell Vigestad)



Kondis-reportasje fra Hytteplanmila 2023