I tillegg til 5 kilometeren var det også barneløp med 18 deltakere, så i alt var det nesten 100 som fikk løpt på den fine mai-dagen med lettskya vær og en god del sol.

Selve hovedløpet startet med stor fart i front av Sondre Røed Momrak som fikk en ledelse til tospannet Arve Listaul og Svein Halvor Dahl. Ved runding hadde Sondre en ledelse på cirka 30 meter, men mot mål fikk han det tungt og ble passert av Arve Listaul som vant med tida 16.08 foran Svein Halvor Dahl på 16.09. Sondre berget tredjeplassen og var ikke langt bak med 16.13.

I dameklassen var det også varslet at skulle bli fart fra start. Det ble også et relativt jevnt løp der Torhild Skagestad til slutt vant med tiden 19.11 foran Marthe Nilsen og Emma Berge som løp på 19.24 og 19.30.

Rune Romnes i arrangørstaben forteller til Kondis at de er fornøyd med deltakelsen, og at de har en målsetning om å nå 200 deltakere i løpet av sesongen. Neste løp i karusellen er et motbakkeløp som går av stabelen tirsdag 21. mai.



Det er like før et av mai-toga skal gå langs landeveien i Bø. (Foto: arrangøren)





Sondre Røed Momrak leda lenge, men fikk det litt tungt mot slutten og ble nummer tre. (Foto: arrangøren)



Karuselløping er først og fremst god trim og godt humør, noe Margit Ims (157) viser til gagns. (Foto: arrangøren)





Alle resultat



Rune Romnes (41) både løper og organiserer, og denne gangen ble det andreplass i 50-årsklassen med 21.14 etter en litt for frisk åpning. (Foto: arrangøren)





Espen Lunde (143) vant 50-årsklassen på 19.28. (Foto: arrangøren)