Siden oppstarten i 1975, har Terrengkarusellen vært et kjært arrangement for løpsentusiaster og på torsdag ble dette feiret på historisk grunn i Jegersberg. Løypa som ble brukt ved den aller første karusellen, var igjen åsted for begivenheten, tross noen nødvendige tilpasninger grunnet nyere tillegg som lysløyper.

På tross av bekymringer for dårlig vær, klarnet det opp i god tid før løpet og deltakerne kunne nyte en ettermiddag med både sport og festligheter. Kristiansand Postorkester satte en festlig stemning, og med Varodd BIL som hjalp til med arrangementet, ble det en vellykket dag.



Deltakerne i vanlig løype legger i vei. (Foto: Sverre Larsen)



Deltakelse og høydepunkter

Løpet trakk 1082 deltakere, fordelt på 524 jenter og 558 gutter, med 201 deltakere som valgte den krevende milslukeren. Barneløpet, en 500 meter lang runde, startet klokken 17:00 og alle barna mottok medaljer for sin innsats.





Starten går for barneløpet. (Foto: Sverre Larsen)

Det ble også gitt spesiell anerkjennelse til Birger Røinaas og Arne Haugland, veteraner som har deltatt i hver sesong siden 1975. De ble feiret med kaffe og jubileumskake sammen med Else Bjørgum, datter av karusellens grunnlegger Egil Bjørgum.



Resultater fra løpet

I den vanlige løypa ble det seier til Anne Haaland Simonsen i kvinneklassen. Hun løp på 16.56. Sovleig Steinsland ble nummer to med 17.52, mens Tone Wigemyr Snerthammer tok tredjeplassen med 18.02.i Herreklassen van Stian Urdal med 15.01, foran Truls Klungland på 15.13 og Øystein moe med 15.28.



I milslukeren imponerte Birgitte Heldgaard Nielsen med 42.06. På andreplass i kvinneklassen kom Elisabeth Erikssen med 46.13 og Inger Britt Bakstad ble nummer tre med 47.52. Herreklassen ble vunnet av Aslak Smedsland på suveren måte. Han løp på 33.32. På andreplass fulgte Jan Rikard Olafsen med 34.32, mens Jørgen Solli Strøm-Olsen tok tredjeplass med 34.46.

Med 114 nye deltakere i sesongåpningen, har nå totalt 1772 personer deltatt i minst ett av årets løp, noe som understreker karusellens popularitet og inkluderende natur.







Andreas Homme (9 år). (Foto: Sverre Larsen)



Andreas har gledet seg spesielt til dette løpet. Han ønsket å gjøre det bra, og å treffe andre barn.

- Jeg har lyst å løpe kjapt og å vinne, og så er det gøy å få medalje etterpå, sier Andreas smilende.



Stian Urdal. Dagens raskeste mann. (Foto: Sverre Larsen)

Stian Urdal vant herrene løp og syntes det var gøy å være med. Og det ga mersmak. Sist han var med var for 2-3 år siden.



- Løypa var sleip her i dag siden det har regnet i det siste, og skoene mine var ikke de beste. Det var tungt og kupert, men det gikk veldig fint! forteller Urdal.





Aslak Smedsland (Foto: Sverre Larsen)

- Forholdene var ikke optimale i dag. Det var glatt. Og jeg brukte asfaltsko, og det er vanskelig å løpe fort overalt i ei løype som denne etter regnet i det siste. Men det er også moro med slike løp, og det var et godt felt. Også er det hyggelig med mye kjentfolk, sa Aslak Smedsland.

- Jeg løp i ei klynge i teten i begynnelsen av løpet, men så ble jeg løpende ensom fra vi var halvveis. Jeg løp sammen med en kamerat i begynnelsen. Jeg liker dette løpet, og så synes jeg det er artig at barna også er raske og interesserte i å være med, fortsetter han.





Atle Sørensen (Foto: Sverre Larsen)

Målet til Atle Sørensen i dette løpet var å holde formen ved like. Han ønsker å komme seg gjennom, og han er ikke opptatt av hvor lang tid han bruker.

- Karusellen har varierende løyper og løypa i dag er bra. Det er mye terreng. Vi får sett natur og fine vann, og det vanker også mange positive og gode opplevelser, sier Sørensen.





Atle Tobias Nilsen (Foto: Sverre Larsen)

- Hestmannsløypa er et gammelt navn som karusellen har. Det som dette løpet markerer er at det er 50 år siden karusellen startet. Så dette løpet har karusellen arrangert lenge, forteller Atle Tobias Nilsen.

Favorittløypa hans er den løypa som innebærer å løpe opp og rundt Holmenkollen. Løypa er litt bratt. Atle liker denne løypa, og han setter også pris på lysløypa som er jevn og fin.

- Karusellen er et veldig sosialt tiltak. Det er lett å komme i prat med både den ene og den andre før og etter løpene, fortsetter han.





Ole Kristian Lauvland (Foto: Sverre Larsen)



- A3 Ressurs er den del av Varoddkonsernet, og vi arrangerer løpet her i dag. Vi er 19 stk fra A3 som løper her i dag. Og vi i A3 gleder oss til hver torsdag. Det er ukas høydepunkt. Og noen løper, og noen går. Og så er det jo spesielt i dag at Terrengkarusellen er 50 år, sier Ole Kristian Lauvland.

Løypa i dag er en rundløype, og den går mye på grus og på sti. Den er ganske hard. Og Ole Kristian har vært rundt tidligere i dag, og han dannet en baktropp da mens han gjennomførte løpet. Han tok det bare rolig, men løpet var tydeligvis tungt for noen.

- Dette er ei løype som passer til alle som kan klare å gå. Noen partier er litt glatte, og da har nok noen behov for støtte. Det er vi veldig oppmerksomme på, sier Lauvland.



Fra venstre: Arne Haugland (85), Else Bjørgum (69) og Birger Røinaas. (Foto: Sverre Larsen)

Faren til Else Bjørgum (69) var Egil Bjørgum, og han var pådriveren og ildsjelen bak karusellen og ivret for å starte en løpsserie hvert år, og vi minnes Egil, og han gikk bort i 2018. Han var også med og styrte og gjennomførte valget i Kristiansand. Arne Haugland (85) og Birger Røinaas (75) har vært med i karusellen i 50 år, og de mener at karusellen er det mest helsebringende tiltaket i Kristiansand, og de har begge respekt for Terrengutvalget og liker det de finner på.



Kristiansand Postorkester. (Foto: Sverre Larsen)



Fremover

Dagen ble avsluttet med utdeling av premier og hyggelig samvær rundt kaffe, vafler, og det som var igjen av jubileumskaken. Arrangementet viste nok en gang hvordan Terrengkarusellen samler et bredt spekter av løpsentusiaster, fra nybegynnere til erfarne veteraner,og bekrefter sin plass i lokalsamfunnets hjerte.



Mer info:

Se alle resultater her (pdf)

Terrengkarusellens hjemmeside