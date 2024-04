Det tradisjonsrike løpet markerer starten på terrengløpsesongen i hovedstaden, selv om snøen ennå ikke har smeltet helt. Det er ikke uten grunn at man kan kalle seg et Råskinn etter å ha vært gjennom myrer, opp og ned bakker på lite kjente stier i området rundt Sognsvann.

Hovedløpet Råskinnet er ca 9 km og har en aldersgrense på 15 år, men man har også løp for de yngre familiemedlemmene: Råtassen, som er for løpere fra 10 til 15 år. Dette løpet er cirka 3 kilometer langt. Inndeling i puljer etter alder.





Det skal godt gjøres å ikke bli våt på beina når du deltar i Råskinnet. Her er Joar Thele og Kristian Bråthen Børve godt i gang med løpet i 2022. (Foto: Kjell Vigestad)

Knøttetassen er for de aller yngste, løpere fra 6 til 9 år (10-åringer kan også delta). Dette løpet er cirka 600 meter langt.

Råskinnet er en fin anledning til å samle familien til en uhøytidelig, annerledes og morsom treningsøkt - der tiden er underordnet. Her er det lov å bli møkkete og våt på beina, med fokus på å ha det gøy. Legg søndagsturen til Sognsvann 5. mai, og få en annerledes start på vårturene i skog og mark!

Her kan du melde deg på





Knøttetassen er for de aller yngste løperne (Foto: Kjell Vigestad)





Råtassen måler cirka 3 kilometer, og løypa ligger utenfor allfarvei (Foto: Kjell Vigestad)



Se video fra Råskinnet 2022



Mer informasjon

Påmelding

Råskinnet på Facebook