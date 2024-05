(Alle foto: Dag Kåshagen)

Magnus Viken Vesterås som ble kretsmester i seniorklassen, drar feltet på den førsterunden.

Med 67 løpere under 15 på runden på 800 meter, 24 ungdommer og kvinner på to runder og 8 menn som gjorde opp KM-medaljene etter fire runder, ble det en pen økning fra fjorårets 77 til 99 deltakere i årets KM.

Det er likevel langt igjen til oppslutningen fra før pandemien da årlig over 200 deltok i mesterskapet for Innlandet etter at det i mange år ble arrangerte felles mesterskap for både opplendinger og hedmarkinger i Moelv.

Løpstilbudet for mosjonistene er større enn noen gang og er nok også en medvirkende årsak til at det er heller glissent i senior- og veteranklassene. 1. mai har vært KM-dagen “i alle år” før Grue Halvmaraton kom på banen for to år siden, og i år ble også BDO-mila arrangert på Hamar dagen før. Årets resultatlister viser bare to kvinnelige og to mannlige veteraner samt fire mannlige seniorer.

I ungdomsklassene var det imidlertid konkurranse om trinnene på pallene med jentenes 13-årsklasse med det største feltet med 9 jenter til start. På guttesiden var det størst oppslutning i de aller yngste KM-klassene fra 11 år. Her er alle resultatene med bilder av de fleste medaljørene:

K11 - 0,8 km

Plass Navn Klubb Tid Etter 1 Sofie Lie Brandbu IF 3:11.2 +0:00.0 2 Ingvild Karene Bogsti Moelven IL 3:40.0 +0:28.8 3 Aurélia Freitag Løten Friidrett 4:15.3 +1:04.1

K12 - 0,8 km

1 Mille Haugen Lykkja Torpa ski 3:15.6 +0:00.0 2 Marte Andersen Raufoss Friidrett 3:23.1 +0:07.5

M11 - 0,8 km

1 Eugen Wessel Ulfsnes Moelven IL 3:20.8 +0:00.0 2 Aksel Jakobsen Storslett Moelven IL 3:24.4 +0:03.6 3 Sondre Sinnes Lillehammer IF 3:26.5 +0:05.7 4 Isak Kørra Lekve Løten Friidrett 3:47.8 +0:27.0 5 Johannes Håvimb Schjerpen Moelven IL 3:53.8 +0:33.0 6 Storm Vikin Holmestad Moelven IL 4:16.0 +0:55.2 M12 - 0,8 km 1 Johan Melbø Lillehammer IF 2:52.1 +0:00.0 2 Håkon Aaen-Egenes Lillehammer IF 2:53.6 +0:01.5 3 Aleksander Aaen-Egenes Lillehammer IF 2:55.5 +0:03.4 4 Simen Arntzen Raufoss Friidrett 3:14.6 +0:22.5 5 Bernt Kongssund Moelven IL 3:50.9 +0:58.8 K13 - 0,8 km

1 Kristin Haug Lillehammer IF 2:54.5 +0:00.0 2 Carmen Aasvoll-Rognlien Skreia IL 2:57.7 +0:03.2 3 Maja Torbergsen Torpa ski 3:03.6 +0:09.1 4 Agnes Østerås Hamar IL 3:06.7 +0:12.2 5 Oda Solbakken Barli Moelven IL 3:22.6 +0:28.1 6 Celine Jeistad Lismarka Skilag 3:28.7 +0:34.2 7 Ella Strand Moelven IL 3:30.3 +0:35.8 8 Astrid Håvimb Schjerpen Moelven IL 3:30.5 +0:36.0 9 Rakel Nordseth Nordre Land IL - Friidrett 3:40.9 +0:46.4 M13 - 0,8 km

1 Lukas Jåvoll Hagen Brandbu IF 2:47.2 +0:00.0 2 Ola Jakobsen Tønderum Nordre Land IL - Friidrett 3:03.7 +0:16.5 3 Birk Gregersen Moelven IL 3:18.0 +0:30.8 4 Oscar Mercer Eggen Moelven IL Ski 3:36.7 +0:49.5 5 Ole Henrik Gjerdbakken Nereng Nordre Land IL - Friidrett 5:14.0 +2:26.8 K14 - 0,8 km

1 Oda Bakke Fuglerud Gjøvik Friidrettsklubb 2:59.5 +0:00.0 2 Ea Robstad Moelven IL 3:06.1 +0:06.6 3 Ingrid Andersen Raufoss Friidrett 3:15.1 +0:15.6 4 Ingjerd Sandvik Grimsbø Raufoss Friidrett 3:47.3 +0:47.8 K15 - 1,6 km

1 Maren Østerås Hamar IL 6:31.0 +0:00.0 2 Edel Agnete Glomsås-Eide Søndre Land IL, Friidrett 6:33.6 +0:02.6 3 Karoline Bogsti Moelven IL 6:52.9 +0:21.9 4 Alma Strand Moelven IL 7:00.0 +0:29.0

Starten for klassene M15, M16 og M18-19.

M15 - 1,6 km

1 Trygve Ludahl Lagethon Øyer-Tretten IF 5:29.8 +0:00.0 2 Isak Engeskaug Mjøsski 5:34.5 +0:04.7 3 Mathias Fakstad Lillehammer Skiklub 5:35.1 +0:05.3 4 Henrik Aasvoll-Rognlien Skreia IL 5:41.5 +0:11.7

M16 - 1,6 km

1 Oliver Holum-Jakobsen Moelven IL 5:22.7 +0:00.0 2 Peder Hagen Ren-Eng FIK 5:41.1 +0:18.4 3 Emil Stabekk Klingen Strandbygda IL 5:42.9 +0:20.2 4 Arnt Wessel Mengshoel Moelven IL 5:43.7 +0:21.0

FHM17 - 0,8 km

1 Halvard Aasvoll-Rognlien Skreia IL 3:43.3 +0:00.0 K16 - 1,6 km 1 Ingrid Nordseth Nordre Land IL - Friidrett 7:23.3 +0:00.0 K17 - 1,6 km 1 Hedda Njå Gjøvik Friidrettsklubb 6:40.2 +0:00.0 K18-19 - 1,6 km

1 Ingeborg Rosager Kongsvinger IL Friidrett 5:54.0 +0:00.0 2 Olaug Sofie Granskogen Bjerregård Raufoss Friidrett 6:09.2 +0:15.2 3 Helle Kristensen Søndre Land IL, Friidrett 6:44.3 +0:50.3 4 Sofie Robstad Moelven IL 6:48.0 +0:54.0 5 Eir Elise Røstelien Gangås Moelven IL 6:53.7 +0:59.7

Starten for klassene MU23, MS og MV på 3,2 km.

Spurtoppgjør mellom Lars Kongsund og Tesfay Bhrane som begge fikk sølv i henholdsvis MU23 og MS.

MU23

1 Kristian Kongssund Ren-Eng FIK 10:41.4 +0:00.0 2 Lars Kongssund Ren-Eng FIK 11:09.3 +0:27.9

MS

1 Marius Viken Vesterås Gjøvik Friidrettsklubb 10:54.2 +0:00.0 2 Tesfay Bhrane Moelven IL Friidrett 11:09.7 +0:15.5 3 Sverre Grønvold Ren-Eng FIK 11:16.6 +0:22.4 4 Martin Grønvold Ren-Eng FIK 11:29.5 +0:35.3

MV45

1 Jarle Jakobsen Moelven IL 11:36.5 +0:00.0 1 Bjørn Robstad Moelven IL 11:36.5 +0:00.0

