Målgangen i Summit 2 Senja på kaia i Finnsnes rett ved Hurtigruten Polarlys. (Skjermdum fra NRK)

Herreklassen

Herrene startet fem minutter før kvinnene med høyt tempo fra start, noe som skapte luker i feltet. 11 km ut i løpet ble det dannet en gruppe på 15 mann foran dagens sprint på Johannesmyra etter 11,6 km der Ole Jørgen Bruvoll krysset linja først fulgt av Kasper Stadaas og Johan Hoel.

Etter sprinten satte Magnus Vesterheim som stod over Reistadløpet lørdag, i gang i et voldsomt tempo. Med 29 km igjen prøvde Vesterheim og Peter Staston lykken på vei opp til den siste ikoniske klatringen for sesongen. Her var Amund Riege, Max Novak, Magnus Vesterheim og gårsdagens helt Johan Hoel mest på offensiven.

Ved 10 km-merket startet den virkelige stigningen opp til Magdaskaret. Novak økte tempoet og fikk en luke til Hoel og Riege. De to løperne med feste, Martin Nystrøm Nyenget og Eirik Sverdrup Augdal, jaget 16 sekunder bak i diagonal.

Max Novak viste sin styrke i bakken og økte luka til forfølgerne. Med 8 km igjen var Martin Løwstrøm Nyenget og Eirik Sverdrup Augdal 28 sekunder bak med Johan Hoel ytterligere 11 sekunder etter. Nær toppen av klatringen greide Nyenget å tette luka og avgjorde dagens kamp mellom en staker og en allrounder med feste.

På sjekkpunktet på Magdaskaret vel 5 km før mål krysset Martin Løwstrøm Nyenget 12 sekunder foran Max Novak med Eirik Sverdrup Augdal 46 sekunder bak. Martin hadde dermed akkurat det forspranget han trengte før den raske nedkjøringen til målstreken helt ute ved Hurtigruta på kaia i Finnsnes.

Etter at Johan Hoel tok skalpen til to allroundere på blanke ski i Reistadløpet lørdag, tippet marginene andre veien søndag. Martin Løwstrøm Nyenget kunne som i fjor juble for seier i årets 14. etappe av Ski Classics etter 2:45:08. Andreplassen gikk til Max Novak 14 sekunder bak. Etter nok en solid prestasjon endte Eirik Sverdrup Augdal på tredjeplass, 56 sekunder bak vinneren.

De tre beste på podiet (fra venstre): Max Novak, Martin Løwstrøm Nyenget og Eirik Sverdrup Augdal. (Foto: Reichert/Nordic Focus)

20 beste: 1 Martin Løwstrøm Nyenget NOR Team Eksjöhus 2:45:08.0 +0:00.0 2 Max Novak SWE Team Aker Daehlie 2:45:22.1 +0:14.1 3 Eirik Sverdrup Augdal NOR Team Eksjöhus 2:46:04.1 +0:56.1 4 Johan Hoel NOR Team Ragde Charge 2:47:19.0 +2:11.0 5 Petter Stakston NOR Team Aker Daehlie 2:47:29.0 +2:21.0 6 Magnus Vesterheim NOR Team Kaffebryggeriet 2:47:31.0 +2:23.0 7 Amund Riege NOR Team Ramudden 2:48:31.0 +3:23.0 8 Kasper STADAAS NOR Team Ragde Charge 2:48:43.0 +3:35.0 9 Torleif SYRSTAD NOR Lager 157 Ski Team 2:48:53.0 +3:45.0 10 Thomas Ødegaarden NOR Team Eksjöhus 2:49:22.0 +4:14.0 11 Axel Jutterström SWE Team Eksjöhus 2:49:36.0 +4:28.0 12 Andreas Nygaard NOR Team Ragde Charge 2:50:24.5 +5:16.5 13 Erik Valnes NOR Bardufoss og Omegn IF 2:50:29.9 +5:21.9 14 Fredrik Helgestad NOR Team Kaffebryggeriet 2:50:34.1 +5:26.1 15 Jonas Vika NOR Team Kaffebryggeriet 2:51:04.1 +5:56.1 16 Johannes Eklöf SWE Team Ramudden 2:51:13.3 +6:05.3 17 Maximilian Von Selchow Bie NOR Team Coop Madshus 2:51:15.3 +6:07.3 18 Oskar Kardin SWE Lager 157 Ski Team 2:51:26.0 +6:18.0 19 Morten Eide Pedersen NOR Team Eksjöhus 2:52:02.7 +6:54.7 20 Iver Tildheim Andersen NOR Team Front Rustad IL 2:52:13.6 +7:05.6

ALLE RESULTATER

Kvinneklassen

Kvinnene startet fem minutter bak herrene og også her var tempoet høyt fra start. Rundt 6 km ut i løpet ble det dannet en tetgruppe med de tre største favorittene, Astrid Øyre Slind, Magni Smedås og Emilie Fleten. Noen kilometer senere måtte imidlertid Smedås slippe lederduoen.

Sprinten etter 11,6 km ble vunnet av Emilie Fleten tett fulgt av Astrid Øyre Slind og med Magni Smedås 14 sekunder bak. Etter sprinten jobbet lederduoen godt sammen, men etter 15 km klarte Smedås å tette luka, men slet med å holde tempoet. Ytterligere 5 km senere var Smedås 36 sekunder bak igjen. Nesten halvveis ut i løpet var Magni hele 1:23 bak.

Med 9 km igjen var duoen fortsatt sammen opp den ikoniske bakken, men her viste Magni Smedås styrke med et overbevisende comeback. Med 6 km igjen angrep hun og fikk en luke til både Emilie Fleten og Astrid Øyre Slind.

På Magdaskaret etter 54,6 km krysset Magni Smedås først 14 og 20 sekunder foran henholdsvis Emilie Fleten og Astrid Øyre Slind. Dermed kunne Magni kjøre alene og nyte det siste fartsfylte strekket. Magni Smedås disponerte sitt løp perfekt og vant årets Summit 2 Senja på 3:10:33. Andreplassen gikk til Astrid Øyre Slind 1:07 bak, og Emilie Fleten kompletterte pallen etter sitt andre fall for dagen i de kvasse nedkjøringen, 1:08 bak vinneren.

Topp tre kvinner i Summit 2 Senja (fra venstre): Astrid Øyre Slind, Magni Smedås og Emilie Fleten, (Foto: Reichert/NordicFocus)

20 beste 1 Magni Smedås NOR Team Eksjöhus 3:10:33.0 +0:00.0 2 Astrid Øyre Slind NOR Team Aker Daehlie 3:11:40.6 +1:07.6 3 Emilie Fleten NOR Team Ramudden 3:11:41.8 +1:08.8 4 Kati ROIVAS FIN Team Eksjöhus 3:19:14.0 +8:41.0 5 Anikken Gjerde Alnes NOR Team Ragde Charge 3:19:41.5 +9:08.5 6 Karolina Hedenström SWE Lager 157 Ski Team 3:20:13.9 +9:40.9 7 Anna Svendsen NOR Tromsø SK 3:21:23.3 +10:50.3 8 Hedda Bångman SWE Vltava Fund Ski Team 3:22:02.0 +11:29.0 9 Hanna Lodin SWE Team Engcon 3:22:51.5 +12:18.5 10 Sofie Elebro SWE Team Eksjöhus 3:23:25.2 +12:52.2 11 Victoria CARL GER Team Ragde Charge 3:24:44.4 +14:11.4 12 Oda Nerdrum NOR Team Kaffebryggeriet 3:25:20.8 +14:47.8 13 Katri LYLYNPERA FIN Team Kaski-Ekovilla 3:28:55.1 +18:22.1 14 Julie Kvale Støstad NOR Team Næringsbanken Stora Enso 3:30:04.9 +19:31.9 15 Silje Theodorsen NOR Team Aker Daehlie 3:30:05.8 +19:32.8 16 Ida Palmberg SWE Team Ramudden 3:30:08.3 +19:35.3 17 Marie Renee Sørum Gangsø NOR Team Næringsbanken Stora Enso 3:31:32.6 +20:59.6 18 Hanna Sandholt Hansen NOR Team Ntnui Sweco 3:33:16.7 +22:43.7 19 Katerina Janatova CZE eD System Silvini Team 3:36:52.7 +26:19.7 20 Masako Ishida JPN Team BSV Ibex 3:40:35.4 +30:02.4

ALLE RESULTATER

Stillingen i Ski Classics før det Grand Finale i Janteloppet 13. april:

Johan Hoel, Team Ragde Charge, Champion har grepet om gul trøye, og Emilie Fleten, Team Ramudden, og er allerede vinner sammenlagt i sesong XV.

Emilie Fleten, Team Ramudden og Amund Hoel, Team Engcon, innehar den grønne sprinttrøya.

Emilie Fleten, Team Ramudden, og Johan Hoel, Team Ragde Charge, bærer klatretrøya.

Den rosa trøya for beste ungdom hviler på skuldrene til Karolina Hedenström, Lager 157 Ski Team, og Thomas Ødegaarden, Team Eksjöhus.

Team Eksjöhus er best i lagkonkurransen etter Summit 2 Senja.

