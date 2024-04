Håkon Moe Berg hadde en flott sesongåpning på 1500 med 3.40,49 på Øya i Trondheim sist torsdag. Under tøffere værforhold leverte han nok et sterkt løp og vant på 3.41,26 på Bislett. Han fikk fin drahjelp av Sigurd Tveit som tok over teten da harene gav seg. Sigurd gav seg imidlertid 200 m fra mål etter at Håkon hadde løpt forbi like før. Forhåpentligvis var det ikke noen skade som stoppet KIF-løperen.

Andreplassen gikk til Mikkel Thomassen, mens Kristian Bråthen Børve ble nummer tre. Andreas Fjeld Halvorsen var også med i tetgruppa, men brøt.





Video 1500 m menn, tilsendt fra Even Brøndbo Dahl



Sigurd Tveit leder an foran Håkon Moe Berg, Mikkel Thomassen og Kristian Bråthen Børve (159). (Foto: Samuel Hafsahl)



B-heatet på 1500 m ble vunnet av Teodor Hansen på 3.58,51. I alt var det tolv mann som sprang under 4 blank i de to heatene.



1500 m menn, A-heat 1 Håkon Moe BERG Kyrksæterøra IL 3:41.26 2006 · NOR PB 2 Mikkel THOMASSEN IK Tjalve 3:44.79 2003 · NOR PB 3 Kristian Bråthen BØRVE Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:48.62 2006 · NOR PB 4 Kristoffer SAGLI Aure Idrettslag 3:50.02 2002 · NOR PB 5 Vetle FARBU-SOLBAKKEN Idrottslaget i BUL 3:50.96 2003 · NOR PB 6 Åsmund Sunde FØRDE Jølster IL 3:52.99 2007 · NOR PB 7 Johannes TEIGLAND Idrottslaget Gular 3:54.19 1995 · NOR PB 8 Simon Nebijo STEINSHAMN Idrottslaget i BUL 3:55.83 1999 · NOR 9 Sebastian van der VEEN Idrottslaget i BUL 3:57.02 2002 · NOR PB 10 Mads Orø OLSEN Ringerike Friidrettsklubb 3:59.22 2002 · NOR PB 11 Philip Storm Regbo GULBRANDSEN Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:03.41 2007 · NOR PB 12 Nahom Tesfalem TEWELDE Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:10.42 2006 · NOR PB Andreas Fjeld HALVORSEN Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNF 2005 · NOR Sigurd TVEIT Kristiansands IF DNF 2000 · NOR Sondre Arne HOFF Idrottslaget Gular DNF 1993 · NOR 1500 m menn, B-heat 1 Teodor HANSEN Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:58.51 2006 · NOR PB 2 Andreas Lindebø KVÆRNER Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3:59.02 2006 · NOR PB 3 Robin Wathne NEDREHAGEN Idrottslaget i BUL 4:00.73 1999 · NOR PB 4 Haakon Heltzer SØRSTAD Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:01.61 2008 · NOR PB 5 Christoffer Da Silva VAMRÅK IL Jotun 4:04.12 2006 · NOR PB 6 Lukas BUNCIC Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:06.25 2007 · NOR PB 7 Eirik OFFENBERG Runar, IL 4:06.38 1996 · NOR PB 8 Axel Wold MØLLER IK Tjalve 4:09.12 2008 · NOR PB 9 Lauritz Grønvold MENKERUD Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:10.09 2007 · NOR PB 10 Fredrik HESJEDAL-TRONSTAD Spydeberg IL 4:10.48 2007 · NOR PB 11 Fabian VIBEKKEN Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:11.23 2009 · NOR PB 12 Dina Anjara Herilanto RANDRIANAMPIANTSOA Vidar, Sportsklubben 4:14.26 1999 · NOR PB 13 Trond Håkon TRONDSEN Trondheim & Omegn SK 4:20.88 1994 · NOR PB 14 Johannes Deraas GRIMSGAARD BUL-Tromsø, Friidrett 4:21.35 2001 · NOR PB 15 Jonas KVEEN Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:23.73 2003 · NOR PB 16 Jonathan HERTWIG-ØDEGAARD Vidar, Sportsklubben 4:33.32 2005 · NOR PB 17 Frode SAUGESTAD Sankthanshaugen løpeklubb 4:40.26 1974 · NOR PB Adrian Stene OLSEN Idrottslaget i BUL DNS 2005 · NOR



Kristine Lande Dommersnes viste styrke

Etter at Selma Løchen Engdahl og Wilma Anna Bekkemoen Torbiörnsson hadde skifta på å dra på de to første rundene, tok Kristine Lande Dommersnes over og dro på tredjerunden. De andre to måtte slippe gradvis mer, og Kristine løp over mål som kar vinner på 4.19,07.

Selma ble nummer to på 4.23,28 og Wilma nummer tre på 4.25,27. Med bedre værforhold blir det nok enda bedre tider på alle disse – og på de unge lovende løperne som fulgte bak.



Video 1500 m kvinner, tilsendt fra Even Brøndbo Dahl



Feltet på 1500 meteren delte seg ganske fort i to. Selma Løchen Engdahl leda an i tetgruppa. (Foto: Samuel Hafsahl)



1500 m kvinner 1 Kristine Lande DOMMERSNES Haugesund Idrettslag Friidrett - gr. 4:19.07 1999 · NOR PB 2 Selma Løchen ENGDAHL FIK Orion 4:23.28 2001 · NOR PB 3 Wilma Anna Bekkemoen TORBIÖRNSSON Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:25.27 2007 · NOR PB 4 Tuva ALME Sandnes IL 4:30.26 2008 · NOR PB 5 Mathea LÆGRAN Idrettslaget Skjalg 4:30.83 2007 · NOR PB 6 Aurora Kanutte Brandt SANDE IK Tjalve 4:35.71 2008 · NOR PB 7 Venus Abraham TEFFERA Ullensaker/Kisa IL Friidrett 4:37.91 2008 · NOR PB 8 Synnøve Antonsen TORP Ranheim IL 4:47.55 1999 · NOR 9 Else LOGE Idrottslaget i BUL 5:20.81 1994 · NOR PB



Sveen og Kvam best på 5000 m

August Da Silva Sveen tok en klar seier på pene 14.12,53 på guttas 5000 m. Den største favoritten, Vebjørn Hovdejord, gav seg underveis. Andreas Iden var ble nummer to med 14.33,33, mens det var et lite minutt ned til Elias Haugen Torjussen på tredjeplass. Med så stor spredning i nivå ble det mye sololøping, og bedre tider venter nok når feltet blir jevnere.



På damesida var spredningen mindre, og Anzu Lovise Kvam som vant på 17.04,19, var bare 3 sekunder foran Ingrid Helen Nyhus på andreplass. Marianne Harnes på tredjeplass fulgte ytterligere 7 sekunder bak.



August Da Silva Sveen levert et sterkt 5000 m-løp foran et ikke helt fullsatt Bislett stadion. (Foto: Samuel Hafsahl)



I regnvær spurta Gular-jenta Anzu Lovise Kvam i mål som vinner av 5000 meteren. (Foto: Samuel Hafsahl)



5000 m menn 1 August Da Silva SVEEN IL Jotun 14:12.53 2004 · NOR PB 2 Andreas IDEN FRI IL 14:33.33 1995 · NOR PB 3 Elias Haugen TORJUSSEN Vidar, Sportsklubben 15:32.89 2007 · NOR PB 4 Herman HESJEDAL-TRONSTAD Spydeberg IL 15:41.23 2005 · NOR PB 5 Marius Haugen STRANDHAUG Lillehammer Idrettsforening 15:44.08 2003 · NOR PB 6 Atle Wendel SCHEIE IK Tjalve 15:45.16 1995 · NOR PB 7 Ola MATRE Vidar, Sportsklubben 15:48.90 1989 · NOR 8 Knut Jonny HJERTVIK Vidar, Sportsklubben 16:07.77 1990 · NOR PB 9 Halvor MYHRVOLD Vidar, Sportsklubben 16:23.35 1990 · NOR PB 10 Magnus HØJEN Vidar, Sportsklubben 16:26.18 1993 · NOR SB Vebjørn HOVDEJORD Snøgg Notodden Friidrett DNF 2003 · NOR 5000 m kvinner 1 Anzu Lovise KVAM Idrottslaget Gular 17:04.19 1997 · NOR PB 2 Ingrid Helene NYHUS Vidar, Sportsklubben 17:07.38 1997 · NOR PB 3 Marianne HARNES Vidar, Sportsklubben 17:14.57 1992 · NOR PB 4 Frida Bjørnstad KONOW Vidar, Sportsklubben 17:26.68 1997 · NOR PB 5 Siren Amelia SEILER Kristiansands IF 17:43.41 1998 · NOR PB 6 Hilde BRENNSKAG Idrottslaget Gular 17:44.35 1997 · NOR SB



Alle resultat