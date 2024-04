Moltustranda Mosjonsfestival har blitt fast inventar på kulturprogrammet i Herøy. Festivalen er årlig samlingspunkt for mosjonsglade og dei tilreisande. I løpet av festivalhelga blir det arrangert tre ulike mosjonsløp, Moltu-mila, Motbakkeløpet & Tour de Moltu. På kveldstid blir mosjonen på programmet byttet vekk mot quiz, musikk og underholdning. Gjennom helga er det alltid liv på festivalområdet, både for voksne og for små.



Festivalen varer hele helgen. Nettsida med program og facebook.



Påmelding via EQ timing - Moltumila - Motbakkeløpet til Hidsegga - Sykkelrittet Tour de Moltu.

Moltumila fredags kveld (24.mai kl.18.00)

Asfaltløp på omlag 9.8 km, er vel innafor å kalle det moltumila, sjølv om evt ikke helt fulle 10 km. Er omlag 135 høydemeter stigning. En rundtur på Moltustranda hvor man kan delta i konkurranseklasse, halv-mil eller mosjonsklasse. Med andre ord for alle sammen.

Start og mål på Munkevoll stadion/løpebana.





Moltumila. Løypekart og profil. Står 28.mai på denne, men det rette er i år 24.mai 2024.



Motbakkeløp opp på Hidsegga lørdag 25.mai kl. 12.30

6.5 km på asfalt og grus/sti. Er omlag 550 høydemeter stigning. Start ved nærbutikken og målgang på Hidsegga med sine 556 moh.





Motbakkeløpet til Hidsegga. Løypekart og profil.



Mot mål på motbakkeløpet. (Foto fra arrangørens nettsider)

Altså med utgangspunkt ikke langt fra fjøresteinene på Moltustranda går det 6,5 km lange motbakkeløpet til vakre Hidsegga 556 moh. Utsikta fra denne lokale fjelltoppen med storhavet er formidabel. I 2020 ble nettopp denne utsikten kåra til Noregs vakreste.

Sykkelritt Tour de Moltu søndag 26.mai kl. 11.30

Sykkelritt på 47 km og omlag 320 høydemeter stigning.

Moltustranda sin egen Tour de France. Start fra Munkevoll stadion, samla felt fram til nærbutikken på Moltu der tidtakinga starter, videre til Gjersvika - Gurskebotn og opp til Almestad, hovedveien ned til Gurskebotn og tilbake til Moltu.





Tour de Moltu. Løypekart og profil.



Trippelen - sammenlagt tid på Moltumila, motbakkeløpet og sykkerittet

For en ekte Sunnmøring er dette drømmen, deltar enn på alle 3, altså trippelen betaler man for to påmeldinger.

Trippelen kårer topp 3 dame og herre blant de som deltar på alle 3 arrangmentene.





(Foto: Martin Hauge-Nilsen)



