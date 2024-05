Maihaugenløpet er 2,3 km langt og går i hovedsak på grusstier inne på det idylliske museumsområdet på Maihaugen.

På grunn av det store deltakerantallet og til dels trange partier i løypa var fellesstarten delt opp i 4 startpuljer.

Startpulje 1; Menn M12-15, M16-19, M20-29 og Aktive M20-35

Startpulje 2; Menn M0-11, M30-39, M40-49, M50-59, M60-60, M70-70 og M80+

Startpulje 3; Kvinner K12-15, K16-19, K20-29 og Aktive K20-35

Startpulje 4; Kvinner K0-11, K30-39, K40-49, K50-59, K60-60, og K70-80

Løpet ble arrangert for 41. gang.av SI Aktiv Lillehammer i samarbeid med Litrim. Hageland Andreassen Blomster var løpets sponsor.

Her er resultatene fra fellesstarten onsdag kveld

Og her er resultatene for de som løp virtuelt og registrerte sin egen løpstid

Strandtorgløpet er det neste løpet i Sørdalskarusellen med fellesstart onsdag 15. mai kl 19:00

Starten har gått for første startpulje menn, og løperne passerer hjørnet på skolestua i stor fart. Åsmund Wiberg fra Otra IL (622) er godt plassert i feltet og ble første løper i mål på tiden 7;12,9. I bildet ser vi ser ellers Erik Hattestad fra Team Anlegg Øst Entrepenør (599) i klasse M 20-29 år, Marcos Puigdefabregas fra Lillehammer Skiklub (656) og Erik Martinovics fra Lillehammer (84).

Raske jenter. 13 år gamle Kristin Haug fra Lillehammer If (37), som ble vinner av klasse K 13 – 15 år, er meget offensiv i starten og har her tatt teten i første startpulje for kvinner, foran eldre og flere kjente skiløpere. I bildet ser vi ellers Karoline Simpson-Larsen fra Vargar IL (644), som ble løpets vinner, Oline Vestad fra Vågå Il (675) som ble nest raskeste kvinne i mål, Julie Jeistad fra Lismarka Skilag som ble nr. 2 i klasse K 20-29 år, Ingeborg Rosager fra Granli IL/NTG (489) som ble vinner av K 16 – 19 år og tredje raskeste kvinne i mål. Ytterst til venstre er Emma Solberg fra Lillehammer Skiklub (499) som ble nr. 2 i klasse K 12 – 16 år.

Mellom gamle hus. Løpet går i idylliske omgivelser inne på friluftsmuseet på Maihaugen. Her ser vi en av mange dueller i løpet et par hundre meter før mål. Vinneren av M 16 – 19 år Tord Mathias Berget Hareland fra Dombås IL 540) er her foran Jørgen Krogsæter fra Stampa Run Club (578), som ble nr. 2 i M 20 – 29 år.

Vinner M 12 – 15 år. John Raddum Skaug fra Tretten (612) ble denne gangen vinner av klasse 12 – 15 år foran brødrene Halvor og Johan Melbø fra Vingrom IL. Her har John mål i sikte sammen med to litt eldre løpere; Ørjan Ovrid Tistel fra Vik IL (493) i klasse M 40 – 49 år og Even Broberg fra Jevnaker IF ski (687) i klasse M 16 – 19 år.

Debutant i Sørdalskarusellen. Øystein Pettersen fra Roterud IL, den tidligere kjente skiløperen med kallenavnet «Pølsa» debuterte i Sørdalskarusellen med å vinne klasse M 40 – 49 år, foran kjente løpere som Bjørn Egil Nordseth fra Gjøvik FIK og Lars Berger fra Madshus.

Med Bjørnstadtunet som kulisse. Klara Dahl Hofseth (592) i klasse K 12 – 15 år i duell mot mål med Mathilde Lutnæs i K 20 – 29 år, begge fra Lillehammer. Rett bak følger Lina Lundberg fra Hommelvik IL i klasse K 20 – 29.

Mål i sikte. Anders Bergum fra ØTI i klasse M 50 – 59 år ser snart målet i det 2, 3 km lange Maihaugløpet (672), tett fulgt av Geir André Holum-Jakobsen fra Moelven IL i klasse M 40 – 49 år.

Blant hvitveis og gamle hus. Her ser vi mange glade og våryre mosjonister fra andre startpulje menn i det fine vårværet under årets Maihaugløpet foran den gamle skolestua.

I alle aldre. I Sørdalskskarusellen kjemper deltakere i alle aldre mot hverandre, men med ulike forutsetninger og mål. Fra andre startpulje kvinner - her er det topp idrettsglede.

Glade seksåringer. Her ser vi to av de yngste deltakerne i årets Maihaugløp opp den første bakken, Aksel Sandberg Tistel og Olav Sandberg sammen med en Elin Vallevik i klasse Trim uten tidtaking som god følgesvenn.