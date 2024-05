Her ventes det på startsignal. (Foto: Stein Arne Negård)

Terrenget var o-teknisk krevende. Undervegetasjonen var forholdsvis beskjeden så tidlig på sommeren. Løypene gikk i områder med noe steinete bunn på kartet Grindåkermarka (2023) i målestokk 1:7500 og ekvidistanse 5 m.

Det ble en del bom for mange løpere i dag som fikk en real skogstur i det orienteringstekniske terrenget. Nesten ingen kom feilfritt gjennom sin løype, selv de mest rutinerte løperne. Terrenget er lite brukt de siste årene. Det var for øvrig her i deler av dette terrenget Kondis-reporteren lærte å orientere for noen titalls år siden og mye har forandret seg siden da.

Damer fra Arve Hagen BIL gjør seg klare til o-løp. (Foto: Stein Arne Negård)

Fullt fokus før start. (Foto: Stein Arne Negård)

Vanlige løypelengder:

Løype Poster Lengde

D 1,5 7 1,4 km

H 1,5 8 1,6 km

D 2,5 8 2,1 km

H 2,5 9 2,3 km

D 3,5 13 3,1 km

H 3,5 14 3,2 km

D/H 4,5 17 4,1 km

D/H 5,5 18 5,2 km



Best i den lengste løypa var igjen Kenneth Bilstad. I den nest lengste løypa var Anne Marit Bordal og Frode Haug raskest.

Neste tirsdag, 14. mai, er det løp fra Mosjøkoia i Mosjømarka.

Terminlista for 2024



Resultater, påmelding til neste løp på nettsidene til Innlandet Bedriftsidrettskrets Orienteringsutvalget

Spreke veteraner Randi Aas Fjæstad, Halstein Ødegård og Einar Stensby. (Foto: Stein Arne Negård)

O-sport stilte med salg på ukas arena. (Foto: Stein Arne Negård)