Det har ikke skjedd så mye å skryte av siden jeg skrev min rapport fra treningscampen i Portugal med Kondis tidlig i oktober. Planen var jo å spisse formen til Hytteplanmila to uker senere og sesongens tredje maraton på Jessheim ytterligere to uker etterpå. Forkjølelsen jeg dro på meg de siste dagene i Monte Gordo, satt fast i åtte uker før jeg jeg hadde frie luftveier igjen. Selv om jeg ikke hadde akutt behov for HLR ble det bånning av løpeformen i oktober og november i stedet for topping. Jeg hadde startplass men fant ingen god grunn for å ta turen til Hytteplan for å jogge igjennom, spesielt ikke da det var behov for en som kunne supplere dekningen på kondis.no fra "studio".

To uker senere følte jeg meg imidlertid bedre og stilte på vintermaraton. Uten en ordentlig langtur siden i Oslo midt i september fant jeg det imidlertid best å nøye meg med halvdistansen. Det ble den tyngste 21,1 km jeg kan huske å ha løpt med startnummer! Det gode selskapet jeg hadde invitert meg selv inn i (1:40-pulja) holdt jeg følge med i akkurat en kilometer. Da skjønte jeg at disse lungene ikke ventilerte likevel. 9 av 10 ville nok gått inn i garderoben ved passering halvveis, men jeg er som kjent "odd man out" i sånne sammenhenger. Med godt over 1000 offisielle konkurranser uten DNF, så vil ikke den komme før eventuelt i mitt aller siste løp.......

Jeg vinket et endelig farvel til løpssesongen på Jessheim 10 november. (Foto: Kjell Arne Olsen)

Jeg har i 30 år hatt en fast bestilling inne hos de væransvarlige på skiføre til mandagen etter vintermaraton, men det er ikke så ofte bestillingen har blitt levert presis. I år ville det passet godt å få noen skiturer uten å puste å pese, men det ble nesten desember før det ble noen skitur på natursnø.

Aldri så gæli så er det godt for noe, og med innskrumpa lunger har det blitt adskillig mer systematikk i styrketrening. Jeg har også laget meg noen utfordringer for å bryte opp de kjedelige øvelsene. F.eks. har jeg testet hvordan jeg ligger an med 100 pullups på 10 minutter i forhold til tidligere, og jeg har også sjekket om det er mulig å greie både 100 pullups og 100 pushups på på samme tida, altså med pushups i pausene mellom pullupsene. I mangel av pullups-bar i leiligheten på Sjusjøen har jeg også kjørt 100 pullups og 100 situps som jo er betydelig lettere.

10 x 10 pushups + 10 x 10 situps på 10 minutter.

Sånne spesifike øvelser er veldig ferskvare, og man får raskt framgang etter den første gjennomføringen som naturligvis gir litt stølhet. Planen er å ta en test i uka og se om jeg kan greie å nå målene før det første turrennet som forhåpentligvis blir Romjulsrennet på årets nest siste dag. Noen har latt seg imponere av antall reps, men det er viktig å presisere at jeg ikke går helt ned på pullupsene siden det ikke er relevant i forhold stakinga.

Jeg liker absolutt å sette meg mål, men jeg er nok ikke så flink til å holde fokus hvis målet er for langt framme. Jeg må alltid ha noe å se fram til som er nært i tid, og man må jo ha delmål også. Det er natulige hovedmålet for skisesongen er nok gang Birken, og med opprykk i ny aldersklasse mangler det ikke på motivasjon for å gjøre en god figur 15. mars. Tidsmål er veldig lite spesifikt pga. føreavhengighet, så jeg velger å si høyt at jeg skal perse plasseringsmessig. Det betyr at jeg må bli bedre enn nr. 34 som ble oppnådd i 2022 (da det var bunnotering i deltakelse vel og merke). Et annet mål som sier mer om den relative prestasjonen er %-plassering i klassen. Det vil si at jeg skal være blant den første 10-prosenten i M65 - med festesmøring under skiene.

Langbeint langrennsløper ved Pellestova.

Treninga fram mot målet vil ikke bli så ulikt de siste sesongene, men jeg MÅ få lagt inn max-O2 økter ukentlig. Det har jeg ikke greid annet enn ved løping, men med halvlange diagonaldrag i motbakke burde det være mulig. Klubbrenn med en halv times løpstid er også god anledning til å gå ut av komfortsona som det blir mer enn nok av i skisesongen. Jeg kjenner jo meg såpass godt at jeg vet at det automatisk blir terskeldrag i alle motbakker når jeg går langturer. Intervalløktene både på ski og beina bør defor ha innslag over terskel minst en gang i uka.

Konkurranseplanen blir nok ganske lik fjoråret som inneholdt denne rekka: Romjulsrennet -Budorrennet - Trysil-Knut rennet - Stenfjellrunden - Trysil Skimaraton - Birkebeinerrennet. Kanskje bytter jeg ut Stenfjellrunden med Sjusjøen Skimarathon helga etter, og så blir det Stafettvasan med "Elverum Grandoldboys" som siste gjennomkjøring to uker før Birken. Dessuten har jeg lyst til å få med meg 5-mila på hjemmbane som Tour de Ski-gjengen har planer om å arrangere helga etter Birken. Den kolliderer imidlertid med Valdres Skimaraton hvis jeg finner ut at jeg skal fullføre hele Skiplukkern Langdistansecup også i år. Det lønner seg i alle fall å melde seg på alle fire rennene samlet, og så får vi se hvordan sesongen utvikler seg.

Jeg gleder meg til å gå skirenn igjen, og det ville vært skikkelig gøy hvis årets løpeboom gir seg utslag i økt deltakelse også i turrenn. Det avhenger nok i stor grad av om det kommer nok snø slik at mosjonister flest får trent på ski før turrennsesongen starter for fullt på nyåret.