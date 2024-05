I strålende sol og varme ble den 12. utgaven av Steinsland Bygdemaraton arrangert lørdag 4. mai. Løpet foregår på Steinsland i Agder og starter på tunet til Odd Gunnar Tveit. Løypa går rundt Ogge i fantastiske naturomgivelser, for så å gå i mål på tunet igjen.

Odd Gunnar Tveit, som er primus motor for arrangementet, har gjort løpet til noe særegent med heimelagde kilometer-merker som forteller noe om plassen du passerer og høyde over havet. Samt at det er flagg rundt hele løypa. I tillegg til maratondistansen har løpet også halvmaraton og 10 km - noe Odd Gunnar regner som sprintdistanse.

Det var i år totalt 76 fullførende deltakere. Noe som var omtrent likt med fjorårets deltakertall.

Odd Gunnar Tveit, som selv har løpt over 300 maratonløp, er primus motor for Steinsland Bygdemaraton. Løpet har start og mål på tunet hans. Her ser vi han fullføre maraton i årets Bygdemaraton.

Odd Gunnar Tveit deltok selv og løp maraton. Han er ikke kjent for å være en globetrotter, men har i løpet av sine 309 maraton såvidt vært innom Sverige på Unionsmaraton. Det er usikkert om det er Bygdemaratonen eller Odd Gunnar som er internasjonalt kjent, men det kom flere deltakere fra Tyskland og ei fra Uganda til årets arrangement. Disse fikk "langtvekkistanprisen".

Som vanlig ordnet Odd Gunnar kjentfolk til å dele ut premiene. I år var det ordfører i Birkenes, Arild Windsland.

Steinsland Bygdemaraton er et arrangement der folk stiller opp og heier på løperne. Det rapporteres at sjøl hønsene jublet. Etter løpet var det kaffe og blautkake til alle fremmøtte ved premieutdeling.

Les mer om det helt spesielle arrangementet i Kondis sin reportasje fra 10-årsjubileet.

Følgetraktoren var på plass også i år.

RESULTATER

MARATON Menn 21-34 1 Tim Schmalzhaf Tyskland 04:29:59 Menn 35-39 1 Håkon Sandåker Bredalsholmen BIL 04:17:30 Menn 40-44 1 Jan Magnus Breivik Romeriket Ultra. 03:36:11 2 Øyvind Bergane Vegårshei IL 03:49:31 3 Øyvind B. Sandåker Egde 04:09:55 Menn 45-49 1 Jørgen Strand Otto Olsen AS 03:33:22 2 Jon Kr. Stordrange Flekkefjord 04:43:21 Menn 50-54 1 Tom Hjelllnes Vågsbygd Runners 05:02:00 Menn 55-59 1 Jon Terje Ekeland Kr.sand Løpekl. 04:48:48 Menn 60-64 1 Odd Gunnar Tveit Birkenes IL 03:44:46 2 Geir Jensen BFG Bergen løpk. 03:55:15 Menn 70-74 1 Kristen Bue Marnardal 06:03:00 Menn 80-84 1 Harald Sel Bryne IL 05:49:32 Kvinner 21-34 1 Meike Muller Tyskland 04:55:20 Kvinner 35-39 1 Janni L. Severinsen Kristiansand 05:05:22 Kvinner 40-44 1 Valerie Peggy Korsvik Vennesla 06:29:07 Kvinner 50-54 1 May Lene Uberg 05:40:38 2 Ragnhild Bendiksen Vennesla 06:29:07 Kvinner 60-64 1 Liv B.Lystad Vidar 04:18:30 2 Siri L. Severinsen Kristiansand 05:28:14 Kvinner 65-69 1 Lise Lithun Gjesdal IL 06:30:48

HALVMARATON Nr. Menn JR 1 Micha Linnebacker Tyskland 02:55:21 Menn 21-34 1 Martin G.Fjellestad Vennesla 01:21:57 2 Anders Tveit Birkenes IL 01:23:08 3 Anders Bergan Donn 01:38:14 4 Bjørn Emil Tomassen Vennesla 01:45:05 5 Jens Kristian Karlsen Sørheim Bygg 02:07:18 6 Marius Botn Topland Birkenes IL 02:15:27 7 Anders Byrkjedal Øvrebø IL 02:19:20 7 Jakob Stålh Vennesla 02:19:20 9 Ørjan Hauge Birkenes IL 02:32:26 10 Lasse Flakk Birkenes IL 03:04:15 11 Mats Gaudestad Iveland IL 03:28:50 Menn 35-39 1 Anders Birkenes Øvrebø IL 01:33:20 2 Jonas Heiberg Svette folk 01:41:20 3 Håvard Kjærgård Svette folk 01:41:22 4 Preben Rugholm Kr.sand Løpekl. 01:43:40 5 Håvard Undem Lillesand IL 01:44:24 6 Karl Fredrik Benson Raustad IL 01:45:14 7 Jon Bjørnli Mandal 01:49:32 Menn 40-44 1 Sebastian Kussl Lillesand IL 01:55:33 2 Njål Møller Imås 02:05:18 Menn 45-49 1 Cato Jakobsen Jakobsen Runners 01:59:20 2 Daniel Håkestad Jakobsen Runners 02:08:47 Menn 50-54 1 Espen Bruflodt Saltrød 02:28:36 Menn 55-59 1 Rune Fjellstad Statsbygg 02:11:50 2 Sigurd Hetland Beinev. Maratonkl. 02:36:17 Menn 60-64 1 Hans Petter Roaldsnes Kristiansand 01:53:15 2 Olav Juven Herefoss IL 02:21:40 3 Geir Røstad Birkenes IL 03:12:36 Menn 65-69 1 Rune Bjørklund Express 01:54:40 2 Sigurd Lima Gjesdal IL 04:42:26 Menn 70-74 1 Torleif Undem Lillesand IL 02:05:45 Menn 75-79 1 Geir Anders Ask Birkenes IL 02:23:33 Kvinner 21-34 1 Mari F. Fjermedal Iveland IL 03:28:50 2 Ruth M. Mosvold Myhre Kristiansand 04:09:29 Kvinner 35-39 1 Sofia Victoria Steinsland Team Steinsland 02:30:52 Kvinner 40-44 1 Nina Schmidt Lillesand IL 02:18:35 Kvinner 55-59 1 Heidrun Schmalzhat Tyskland 02:21:11 Kvinner 60-64 1 Ingrid Roth Hetland Beinev. Maratonkl. 02:36:20

10 km Menn 1 Tellef Dønnestad Kr.sand Løpekl. 00:41:54 2 Bjørnar Haugland Kristiansand 00:52:50 3 Stephen Rugholm Kr.sand Løpekl. 01:04:00 4 Bjørnar Kjærgård Kristiansand 01:23:08 5 Daniel Schmalzhof Tyskland 03:21:19 5 Erwin Schmalzhof Tyskland 03:21:19 Kåre R. Haugen Monkehåjen GT. fullført Kvinner 1 Eirin Sangesland Tveit Øvrebø IL 00:49:47 2 Mari Vatn Jensen Agder f.k 00:53:15 3 Nora Kjærgård Kristiansand 01:23:27 4 Nina Mikalsen Steinsland Steinslandsjentane 01:41:05 4 Rebecca Steinsland Steinslandsjentane 01:41:05 6 Karen Tveit Aksdal Klepp 01:43:01 6 Signe Gunn Myre Steinslandsjentane 01:43:01 8 Rita Røstad Birkenes IL 01:44:02 9 Debora Schmalzhof Tyskland 03:21:19

Steinsland Bygdemaraton har et flott hjemmesnekret startskilt.