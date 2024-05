Årets 10mila ble en stor triumf for den svenske klubben Stora Tuna , som vant både herre- og dameklassen i den historiske stafetten. I år var det 6 etapper for damene, hvorav 2 for første gang var natt. Både herrer og damer hadde en oppdelt stafett med jakstart underveis. Les mer: Klart for 10mila med nytt oppsett

Herrene innledet med 3 dagetapper lørdag ettermiddag, som dannet grunnlaget for jaktstart ved midnatt. Forårsvinnerene NTNUI var i tet etter dagetappen og løp først ut på jaktstarten med 317 lag i hælene. Tilslutt endte Trondheim studentene på 4. plass, 15 min bak Stora Tuna. På 2. plass fulgte OK Linné med IFK Göteborg på 3.plass.

Damene innledet med 2 nattetapper og jaktstart søndag morgen. Etter nattetappene var fjorårsvinneren IFK Göteborg i teten, kun noen meter foran NTNUI med et kobel av andre lag rett bak. Det ble en svært spennende avslutning på stafetten, hvor Anne Margrethe Hausken Nordberg sendt Helena Karlsson ut i tet på siste etappe. Rett bak fulgte blant annet 3 verdensmester: Tove Alexanderrson, Store Tuna, Simona Aebersold, IFK Göteborg og Megan Carter Davies, Halden. Midtveis i etappen gikk en stor klynge av lag på en større bom, mens Tove Alexanderrson unngikk denne og kom dermed løs og avgjorde stafetten. De øvrige plassen på pallen ble avgjort på oppløpt, hvor IFK Göteborg ble nr 2 kun noen cm foran Halden.

Ungdoms stafetten ble løpt lørdag ettermiddag, her ble det finsk seier etter en spennende siste etappe hvor flere lag var opp e o gsnuste på ledelsen. Til slutt ble det seier til den finske klubben Turun Suunnistajat. Her ble Porsgrunn beste norske lag på 12. plass.

Resultater

balnt

Herrkavlen (317):

1) Stora Tuna OK 1, 8.16.01,

2) OK Linné 1, +5.36,

3) IFK Göteborg Orientering 1, +7.37,

4) NTNUI 1, +15.19,

5) Helsingin Suunnistajat 1, +15.56,

6) Tyrving IL 1, +16.02,

10) Halden SK 1, +26.15,

24) Nydalens SK 1, +53.04,

30) Halden SK 2, +59.10,

31) NTNUI 2, +1.00.29,

37) Oppsal Orientering 1, +1.11.20,

44) Tyrving IL 2, +1.24.07,

49) Freidig 1, +1.31.32,

57) Fredrikstad SK 1, +1.48.50,

76) Bækkelagets SK 1, +2.28.03,

88) NTNUI 3, +3.00.21,

110) Halden SK 3, +3.21.12,

117) Lillomarka OL 1, +3.30.24,

124) Frol IL 1, +3.40.06,

132) Porsgrunn OL 1, +3.46.36,

133) Heming Orientering 1, +3.46.40,

167) Hamar OK / Ås-NMBU Orientering 1, +4.32.27,

170) Nydalens SK 4, +4.37.44,

180) Freidig 2, +4.50.03,

190) Oppsal Orientering 3, +5.12.24,

195) Nydalens SK 5, +5.18.20,

197) Tyrving IL 4, +5.19.43,

202) Oppsal Orientering 2, +5.29.43,

225) Malvik IL 1, +6.08.33,

236) Elverum OK / IL Gular / OK Älvsjö-Örby 5, +6.36.25,

241) Nydalens SK 3, +6.49.54,

249) Nydalens SK / OK Orinto / Tyrving IL 6 / Asker SK, +7.17.42.

Damkavlen (271):

1) Stora Tuna OK 1, 4.43.02,

2) IFK Göteborg Orientering 1, +2.50,

3) Halden SK 1, +2.52,

4) Göteborg-Majorna OK 1, +3.28,

5) IGTISA 1, +3.32,

6) Nydalens SK 1, +3.43,

9) NTNUI 1, +6.38,

24) Tyrving IL 1, +29.31,

31) NTNUI 2, +34.14,

33) Nydalens SK 2, +35.02,

39) Halden SK 2, +38.58,

41) Fredrikstad SK 1, +41.12,

52) Oppsal Orientering 1, +54.50,

74) Nydalens SK 3, +1.10.36,

88) Halden SK 3, +1.19.27,

104) NTNUI 3, +1.37.03,

119) NTNUI 4, +1.50.00,

130) Fredrikstad SK 2, +1.55.49,

131) Freidig 1, +1.55.52,

148) Sandefjord OK 4, +2.07.42,

153) Ås-NMBU Orientering 1, +2.11.08,

158) NTNUI 6, +2.15.47,

171) Nydalens SK 4, +2.22.32,

175) Asker SK 1, +2.27.22,

184) NTNUI 5, +2.31.03,

199) OK Moss 1, +2.54.08,

210) Frol IL 1, +3.11.46,

212) Oppsal Orientering 2, +2.45.22,

249) Freidig 2, +5.46.00,

250) Porsgrunn OL 1, +4.35.18.

Ungdomskavlen, (273):

1) Turun Suunnistajat 1, 1.33.22,

2) IFK Göteborg Orientering 1, +0.10,

3) OK Kåre 1, +1.15,

4) TSM Praha 2, +1.34,

5) TSM Praha 1, +2.18,

6) Angelniemen Ankkuri 1, +2.21,

12) Porsgrunn OL 1, +3.58,

15) Sandefjord OK 1, +6.35,

27) Freidig 1, +10.27,

40) Fredrikstad SK 1, +14.04,

53) Nydalens SK 2, +16.21,

54) Asker SK 1/Fossum IF, +16.29,

55) Halden SK 1, +16.36,

62) Frol IL 1, +17.40,

64) Heming Orientering 1, +17.44,

69) Tyrving IL 1, +20.12,

78) Fossum IF 1, +21.41,

79) Oppsal Orientering 1, +22.00,

91) Malvik IL / OL Trollelg 1, +25.01,

99) Bækkelagets SK / Fet OL 1, +28.08,

104) Mjøs-o 2, +28.30, 105) Freidig 4, +28.54,

108) Oppsal Orientering 2, +30.04,

109) OK Moss 1, +30.13,

115) Kongsberg OL 1, +31.08,

123) Konnerud IL 2, +33.34,

132) Oppsal Orientering 3, +35.37,

133) Konnerud IL 1, +35.39,

150) Nydalens SK 5, +40.26,

154) IF Sturla 1, +41.50,

155) Verdal OK 1, +42.00,

156) Fredrikstad SK 2, +42.02,

161) Nydalens SK 4, +42.37,

162) Nydalens SK 3, +42.44,

168) Ås-NMBU Orientering 1, +44.01,

173) Freidig 3, +45.04,

183) Fossum IF 2, +48.05,

196) Larvik OK / Sandefjord OK / Stokke IL 2, +55.02,

208) Frol IL 2, +1.00.25,

211) Heming Orientering 2, +1.04.15,

232) Fredrikstad SK 3, +1.15.43.