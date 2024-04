Det var nytt år og nye muligheter for løyperekorder under Torghatten Maraton. Med start og mål på Nordhus Stadion, bød løpet på fantastisk vårvær og naturskjønne løyper langs Torgøyene og rundt den ikoniske Torghatten. Arrangementet, som trekker både lokale og tilreisende løpere til Helgeland, ble rett og slett en skikkelig løpsfest.



Tre løyperekorder

I år var det Alexander Kirkeberg fra Steinkjer Friidrettsklubb som satte ny rekord på 10 km med tiden 31:41, mens Signe Kristine Fikse fra Helgådal IL gjorde det samme på halvmaraton for kvinner med tiden 1:19:17. På maratondistansen imponerte Veronica Vik Olsen med en ny rekordtid på 3:11:18.



Maraton

På den lengste distansen fullførte syv menn hele distansen. Best var Magnus Orheim fra Nesna IL, som løp på 2.59.43. Andris Koskevics fra Brønnøysund kom på andreplass med tiden 3.13.03, mens Rolv-Jørgen Bredesen fra Sømna IL ble nummer tre med 3.35.21. I kvinneklassen deltok kun en løper, men til gjengjeld løp hun raskt. Veronica Vik Olsen fra Steinkjer FIK løp på 3.11.18 og sørget dermed for løyperekord på maraton.

Kvinneklassen

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 10 Veronica Vik Olsen Steinkjer Friidrettsklubb K35-39 3:11:18 0:00



Alle menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 1 Magnus Orheim Nesna IL M40-44 2:59:43 0:00 2 2 Andris Koskevics Brønnøysund M35-39 3:13:03 13:20 3 11 Rolv-Jørgen Bredesen Sømna IL M50-54 3:35:21 35:38 4 4 Jan-Helge Balto Sirma IL M70-74 3:40:32 40:49 5 6 Eiolf Eivindsen Vevelstad M65-69 4:00:14 1:00:31 6 9 Mats Figenschau Lier M23-34 4:03:00 1:03:17 7 7 Brage Arntsen Vega IL M23-34 4:13:53 1:14:10

Halvmaraton

51 menn løp halvmaraton, med Lasse Blom fra Sømna IL som vinner på tiden 1.13.51. Finske Jussi Kärkkäinen fra Lauparlaget 4x4 tok andreplassen med 1.23.21, og Bernt Kristiansen fra Træn Løp ble nummer tre med 1.27.02. Av de 21 kvinnene som løp hele distansen, var det Signe Kristine Fikse fra Helgådal IL som var raskest. Ogogså her ble det løyperekord med 1.19.17. Ingvild Bang fra Brønnøysund ble nummer to med 1.34.12, og Anne Kristin Melgård fra Namdal løpeklubb tok tredjeplassen med 1.37.18.



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 70 Signe Kristine Fikse Helgådal IL K35-39 1:19:17 0:00 2 52 Ingvild Bang Brønnøysund K23-34 1:34:12 14:55 3 97 Anne Kristin Melgård Namdal løpeklubb K45-49 1:37:18 18:01 4 122 Britt Ina Hals Lauparlauget 4x4 K50-54 1:37:45 18:28 5 81 Veronika Steen Svendsen Oslo K23-34 1:45:15 25:58 6 79 Ida Brinchmann Styve Sandnessjøen K35-39 1:48:15 28:58 7 72 Kirsty Roy Trondheim K35-39 1:54:21 35:04 8 116 Ragnhild Solli Sømna IL K65-69 1:55:42 36:25 9 103 Christina Berg Orvik Brønnøysund K45-49 1:56:26 37:09 9 112 Berit Pedersen Torsdagsklubben K45-49 1:56:26 37:09



10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 59 Lasse Blom Sømna IL M40-44 1:13:51 0:00 2 94 Jussi Kärkkäinen Lauparlauget 4x4 M23-34 1:23:21 9:30 3 102 Bernt Kristiansen Træn løp M45-49 1:27:02 13:11 4 119 Witoslaw Chwasta Hud Medica AS M40-44 1:30:14 16:23 5 66 Espen Berg Olsen Sømna IL M35-39 1:30:37 16:46 6 69 Michal Motyka Sport Torghatten IL M40-44 1:32:25 18:34 7 127 Rune Knoph Brønnøysund IL M50-54 1:32:50 18:59 8 95 Vidar Slettjord Skonseng M50-54 1:33:24 19:33 9 118 Ole Martin Valla Bjerka il M35-39 1:33:39 19:48 10 82 Vetle Vinje Brønnøysund M23-34 1:34:01 20:10

10 kilometer

Det ble satt løyperekord i herreklassen i år også, og det skjedde på 10-kilometeren. Der var det Alexander Kirkeberg fra Steinkjer FIK som var best av totalt 65 menn. Han løp på 31.41 og senket rekorden betraktelig, fra 34.32. På andreplass løp Waldemar Knygh-Rossdal fra Sømna IL. Han løp også under den tidligere rekorden, og noterte 33.56. Eirik Nordvik fra Namdal løpeklubb tok den siste plassen på pallen med sitt løp på 34.41.



I kvinneklassen løp Mari Brox fra Sømna IL til seier med 40.26. Oda Pauline Fiksen fra Vuku løp på 41.56 og ble nummer to, mens Henriette Aas fra Sandnessjøen tok tredjeplassen med 43.47. 38 kvinner løp denne distansen, så 10-kilometeren var den mest populære av disse tre løpene.



10 beste kvinner

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 306 Mari Brox Sømna IL K35-39 40:26 0:00 2 324 Oda Pauline Fikse Vuku K35-39 41:56 1:30 3 309 Henriette Aas Sandnessjøen K45-49 43:47 3:21 4 395 Brynhild Iversen Sandnessjøen K45-49 46:56 6:30 5 313 Sarah Thomassen Lovund Ungdoms og Idrettslag K23-34 48:45 8:19 6 348 Anita Rosland Torsdagsklubben / Sport Torghatten IL K50-54 49:48 9:22 7 321 Rebecca Briel MO I Rana K23-34 51:25 10:59 8 406 Johanne Walnum Dønna K23-34 51:54 11:28 9 388 Terese Bergersen Brønnøysund K35-39 51:57 11:31 10 407 Caroline Røsnes Sømna IL K35-39 54:20 13:54



10 beste menn

Plass BIB Navn Klubb/Sted Klasse Tid Bak 1 404 Alexander Kirkeberg Steinkjer Friidrettsklubb M23-34 31:41 0:00 2 384 Waldemar Knygh-Rossdal Sømna IL M18-19 33:56 2:15 3 325 Eirik Nordvik Namdal løpeklubb M40-44 34:41 3:00 4 331 Nils Andre Reinfjord Sømna il M50-54 37:45 6:04 5 360 Einar Melgård Steinkjer Friidrettsklubb M35-39 38:35 6:54 6 329 Mikael Bønå Torghatten Aqua Bedriftsidrettslag M23-34 38:48 7:07 7 362 Asgeir Nergård Lovund M23-34 39:42 8:01 8 375 Snorre Nicolaisen Sømna il M60-64 39:59 8:18 9 333 Kim Robin Fineide Bjerka il M23-34 40:22 8:41 10 302 Andreas Dahle Sømna IL M35-39 40:23 8:42



Arrangøren roser støttespillere

​Arrangementet kunne ikke vært mulig uten den utrettelige innsatsen fra frivillige, sponsorer og lokale ildsjeler fra Sport Torghatten IL. Hvert år vokser arrangementet, takket være fellesskapet og den felles innsatsen for å skape et minnerikt løp for alle. ARrangøren takker alle deltakere, tilskuere, og frivillige for et fantastisk arrangement og oppfordrer flere til å bli med på både deltakelse og organisering fremover.



