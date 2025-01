Vegen mot sub 3 timer fikk en brå slutt. Etter å ha slitt med diverse skadeplager siden august 2024, er prosjektet avsluttet. En udiskutabel forutsetning for å prestere på (relativt) høyt nivå, er at kroppen fungerer, og at den tåler belastningen den utsettes for. Min kropp har nå sagt ifra klart og tydelig, at den ikke er i stand til det lenger.

I mange år har den tålt belastningen, og det har vært en fin reise. «Vegen mot sub 3 timer på maraton for en gæmlis på 70» skulle være den siste, prikken over i-en så å si. Fire mennesker har tidligere klart nettopp det, mitt mål var å bli den femte.

Kun mine aller nærmeste har visst at det egentlige målet ikke bare var å løpe en maraton under 3 timer, men også å sette ny verdensrekord i min (nye) aldersklasse 70-74 år. Den gamle rekorden er ikke så gammel. I skrivende stund er den 2.54,19 og ble satt i 2022 av en kar fra Nederland.

Skadeplagene i hamstrings og framside lår var tema hos fastlegen min da jeg hadde time hos han i høst. Han har vært min fastlege i mange år, og en lege jeg sjelden besøkte. Helt til nå! I høst sa han «Kroppen din sender nå ut noen signaler. Det er opp til deg om du vil lytte».

Han var utvilsomt inne på noe! I slutten av januar i år hadde jeg ny legetime. Tema denne gangen var hjerteflimmer. Dette problemet har oppstått i den senere tid. I samråd med legen er konklusjonen at rekordprosjektet, den harde treningen og de harde konkurransene legges bort!

Jeg ristet ofte på hodet for mange år tilbake da min far kom hjem etter legebesøk. Han hadde en lojalitet til sin lege som var helt enorm; legens ord var lov! Kan huske at jeg lo litt og ristet litt på hodet over hans nesegruse respekt for legens råd og formaninger. Her jeg sitter nå, ler jeg ikke lenger!

Oppsummert

Det er med blandede følelser prosjektet «Vegen mot sub 3 timer» legges bort. Prosjektet har engasjert både meg selv og noen andre også. Den første perioden, i midten av 2024, gikk treningen veldig bra. Maratonøktene var både harde nok og lange nok, og jeg følte at målene var innenfor rekkevidde. På dette tidspunkt var det over et år til Berlin Maraton 21. september 2025. God tid altså!

Men så meldte skadene seg. Først i september, og i oktober 2024 var det bråstopp! Jeg kunne ikke løpe en meter etter at hamstrings sviktet fullstendig på Hytteplanmila 19. oktober 2024.

Opptreningen etter dette har gått veldig sakte til tross for stor innsats. Kanskje er alderen min en vesentlig faktor i den sammenheng. Når hjerteflimmer også meldte seg på, var begeret fullt i forhold til satsingen.

Takk for inspirasjon!

En stor takk til alle dere som har lest, kommentert, kommet med innspill og forslag, heiet og støttet meg i forsøket på sub 3 timer på maraton. Det har vært enormt inspirerende og motiverende, og skadeplagene har ikke fått dominere altfor mye takket være dere!

En stor takk går også til Eirik Haugsnes som har vært min coach. Men nå er det slutt, prosjektet har havarert for å si det litt dramatisk. Livet skal selvfølgelig gå videre, men kursen (og farten) må legges om!

Takk for følget!