Kiplimo, Aregawi eller Cheptegei? Eller blir det noen andre?

I herreklassen stiller de tre beste fra fjorårets utgave opp til ny kamp om VM-gullet. Ugandas Jacob Kiplimo er på jakt etter å forsvare tittelen sin mot et sterkt felt som inkluderer fjorårets andreplass, Berihu Aregawi fra Etiopia og bronsemedaljevinneren Joshua Cheptegei fra Uganda. Sistnevnte vant VM i terreng i 2019.

Kiplimo, som historisk sikret Ugandas første gullmedalje i terrengløp ved å vinne U20-tittelen på hjemmebane i 2017, har vist god form ved å vinne både 10 kilometeren i Valencia og Ugandas nasjonale mesterskap i terrengløp. Cheptegei på sin side, viste lovende takter med en god andreplass i Laredo for et par uker siden. Han er nok på jakt etter å ta tilbake tittelen som han vant i 2019.

Etiopias håp hviler på Aregawi, som etter å ha tatt sølv i fjorårets mesterskap, startet 2024 med en sterk seier i Elgoibar Juan Muguerza International Cross country i Spania. Med en rekke andre habile løpere på Etiopias lag ser de sterke nok ut på papiret til å gjenvinne lagtittelen de sist vant i 2017. Kenya, som har vært dominerende gjentatte ganger, vil også være ivrige etter å klatre opp på pallen nok en gang.



Blir det ny seier til Beatrice Chebet?

På kvinnesiden har Kenya dominert i seniorklassen de siste åtte årene, noe som selvfølgelig gjør dem til favoritter inn mot mesterskapet. Verdensmesteren fra i fjor, Beatrice Chebet er alltid en kandidat å regne med til medaljene i store mesterskap, selv om hun nylig endte på fjerdeplass i det kenyanske mesterskapet. Mange husker kanskje fjorårets drama, da hun tok tittelen etter at etiopiske Letesebet Gidey kollapset like før målgang.

Chebets landskvinner, som blant andre er Agnes Ngetich som har startet året sterkt ved å sette verdensrekord på 10 km og Emmaculate Anyango, har nok begge medaljeambisjoner i Beograd.





Kan Beatrice Chebet forsvare tittelen som hun litt heldig fikk med seg fra i fjor? Her er hun under Friidretts-VM i Budapest 2023. (Foto: Arne Dag Myking)



Sifan Hassan har trukket seg

Den dobbelte olympiske mesteren, Sifan Hassan, har trukket seg fra helgens VM i terrengløp.

Den 31 år gamle utøveren, som også er europeisk mester i terrengløp for både U23 og senior, uttalte at hun nå trenger å gi kroppen mer tid frem mot OL i Paris. Hun vil for all del unngå skader. På Instagram skriver hun:

- Jeg har endret planene mine og bestemt meg for å fokusere på trening fremfor å konkurrere i verdensmesterskapet i terrengløp. Jeg foretrekker å gi kroppen min mer tid til å komme seg etter maraton og fokusere på det som kommer.



Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller som enester norske løper

For nordmenns del er det kanskje Bjerkeli Grøvdals start som er mest interessant. Etter å ha dominert EM i terrengløp de siste årene, med tre strake titler, har Grøvdal bestemt seg for å stille i VM. Dette til tross for at Norge ikke hadde planer om å sende noen utøvere til mesterskapet. Grøvdals siste opptreden i VM i terrengløp var tilbake i 2010 da hun kun var 19 år gammel.



