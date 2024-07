Enivest Sunnfjord Ultra har start utanfor Spenst i Førde og målgang ved Rivedal Galleri i Askvoll kommune. Løpet er på 53 km på 20 km asfalt, 19 km terreng og 14 km grusveg.

Det var Lars Øverbø som vant nok en gang på tiden 5.33,04. Jølster-løperen som har vunnet løpet to ganger tidligere fikk denne gangen følge nesten til målstreken av klubbkamerat Gisle Kirkeeide som var under minuttet bak. Trym Høyvik fra Høyanger Løpeklubb passerte målportalen som 3. mann bare et halvt minutt senere. Gisle Kirkeeide var forøvrig andremann også i fjor, men forbedret tida si med 20 minutter i den steikende varmen.

De tre beste herrene som greide å balansen på premiepallen etter kraftprøven (fra venstre): Gisle Kirkeeide, Lars Øverbø og Trym Høyvik. (Foto fra løpets facebookside)

I kvinneklassen rykket Helene Hauge fra Skei i Jølster opp fra fjorårets 2. til 1. plass med tida 7.24,51. Silje Stafsnes Bøyum fra Oslo tok en klar 2. plass 17 minutter bak. Sigrid Vedde Kroken fra Ørsta IL var best i en kvartett et godt stykke bak og løp inn til 3. premien på 8.30,30.

Beste kvinne, Helene Hauge, med den særegne førstepremien, et trerelieff laget av Oddveig Lyngstad ved Rivedal galleri. (Foto: Mai Britt Grimeland Pettersen)

Palldamene (fra venstre): Silje Stafsnes Bøyum, Helene Hauge og Sigrid Vedde Kroken. (Foto fra løpets facebookside)

Rapport frå løpsarrangør Terje Lyngstad:

Til tross for rekordvarme med rundt 27 grader store delar av dagen, var det berre tre som ikkje fullførte løpet. Den eine av dei av heilt andre grunnar enn varmen. Han trakka over på ein fortauskant etter berre 500 meter. 36 fullførte løpet, noko vi er svært glade for. Det er ein stigning på ti deltakarar frå dei to føregåande åra.

Nokre tal:

36 fullførande (tilsvarande historiske tal: 2019: 12, 2020: 88 (pandemi, einaste løpet i Noreg den sommaren), 2021: 41, 2022: 26, 2023: 26

42 påmelde – Tre starta ikkje, tre fullførte ikkje.

Fordeling kvinner og menn er som det pleier å vere – om lag ein fjerdedel er kvinner.

Åtte fylke representert inklusiv Vestland – svært gledeleg at løpet når ut over fylkesgrensene. ¾ av deltakarane kjem frå Vestland fylke, og fleire av desse frå tidlegare Hordaland.

Det er alltid utanlandske deltakarar – i år to stykk, ein busett i København, ein i Stockholm.

Vi nyttar ikkje aldersklassar, men gledeleg at avstanden mellom den eldste (61 år – Bjarne Otto Lyngbø) og yngste (17 år – Viktoria Zablotna) er på heile 44 år. Med andre ord eit arrangement på tvers av generasjonar.

KVINNER Pl Namn Klubb Stad Fylke Tid 1 Helene Hauge Skei i Jølster Vestland 7.24,51 2 Silje Stafsnes Bøyum Oslo Oslo 7.42,00 3 Sigrid Vedde Kroken Ørsta IL/Tartanmandag Vartdal Møre og Romsdal 8.30,30 4 Amalie Kolås Aktiv mot kreft Oslo Oslo 8.38,09 5 Charlotte Rübbert Nesodden Trail Run Nesodden Akershus 8.40,32 6 Anja Lena Selstad Aktiv mot kreft Førde Vestland 8.40,49 7 Solveig Stranden Aktiv mot kreft Førde Vestland 9.06,32 8 Caroline Grønli Ødegaard Vassenden Vestland 9.28,36 9 Viktoria Zablotna Førde IL Førde Vestland 9.50,24 MENN 1 Lars Øvrebø Jølster IL Bygstad Vestland 5.33,04 2 Gisle Kirkeeide Jølster IL Førde Vestland 5.33,59 3 Trym Høyvik Høyanger Løpeklubb Høyanger Vestland 5.34,32 4 Knut Osland Øygard Høyanger Løpeklubb Høyanger Vestland 5.57,47 5 Hilmar Kråkenes Velledalen IL Deknepollen Vestland 6.05,12 6 Robert Norevik Høyanger Løpeklubb Høyanger Vestland 6.10,00 7 Jo Reistad Team Xtepnordic Furnes Innlandet 6.21,50 8 Viljar Standnes Pacemakers Dale i Sunnfj Vestland 7.09,42 9 Espen Vårdal Revetal Vestfold 7.28,23 10 Jarle Ness Dale i Sunnfj Vestland 7.28,52 11 Jon Sletteskog Haugesund Tri.klubb Karmsund Rogaland 7.40,56 12 Øystein Stafsnes Bøyum Førde Vestland 7.49,27 13 Johan Sund Stockholm 7.50,46 14 Patrick Emanuel Folgerø Florø Vestland 8.08,34 15 Bjarne Otto Lyngbø Ask IL Ask Vestland 8.09,58 16 Ruben Svellingen Askvoll Vestland 8.15,52 17 Jan Roald Haugland Hell Ultraløpeklubb Førde Vestland 8.20,22 18 Thorstein Berg Sletfjerding København 8.30,40 19 Adrian Juul Trondheim Trøndelag 8.30,41 20 Helge Tennø Nesodden Trail Run Nesodden Akershus 8.40,32 21 Håkon Jakobsen Saksvik Trøndelag 8.57,36 22 Jone Fadnes Aktiv mot kreft Førde Vestland 9.06,00 23 Harald Bjarte Reite Innlegda IL Førde Vestland 9.12,00 24 Kristoffer Nieuwejaar Bergen Triathlon Cl Bergen Vestland 9.17,31 25 Tobias Hegrenes Førde Vestland 9.20,00 26 Alexander Ødegaard Vassenden Vestland 9.37,24 27 Jan-Erik Sunde Jølster IL Trondheim Trøndelag 9.50,24

