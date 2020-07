Med trimklassar og barneløp har deltakinga i Langs Åkrafjorden dei fleste år vore på meir enn koronagrensa på 200 deltakarar. Rekorden er frå 2014 med heile 625 deltakarar. Arrangøren har difor tatt nokre grep i år.



"Langs Åkrafjorden" for 18. gong

Laurdag 22. august kan Corona-trøytte få prøvd seg igjen. Langs Åkrafjorden er blant dei fyrste løpa som går (nesten) som normalt. Det unormale er at turklassane ikkje går på løpsdagen. Alle kan gå/løpe/sykle løypa mellom 1. og 21. august og få registrert deltakinga. På løpsdagen konsentrerar arrangøren IF Klypetussen seg berre om sjølve løpet med tidtaking.



Pengepremiar til dei beste

1. premie kr 3000,- 2. premie kr 2000,- 3. premie kr 1000,-. Likt i kvinne- og herreklassen.



Løyperekordpremiane aukar for kvart år dei ikkje vert slått.

I 2020 vil det bli utbetalt kr 6000,- ved løyperekord (sjå under)

I tillegg er alle registrerte i turklassen og i løpet 22. august med i trekkinga av tre pengepremiar: 1 på kr 3000,- og to premiar på kr 1000,-

Rekordar:

Kvinner: Pernilla Eugenie Epland, Stord IL 39.19

Menn: Okubamichael Fissehatsion, IK Tjalve 33.19



Bergprisen (2930m):

Kvinner: Pernilla Eugenie Epland, Stord IL 11.30 (2018)

Menn: Ørjan Grønnevig, Spirit Stavanger 9.45 (2019)



Lagtrofé

I 2019 vart det innført lagtrofé til beste trekvinnslag og tremannslag. I tillegg fekk alle lag som stilte med tre kvinner, eller tre menn både lagdiplom, og diplom til alle på laget. Dette var sannsynlegvis med å bidra til at det vart deltakar-rekord.



Vinnarar av lagtroféet i 2019:

Kvinner: IF Klypetussen

Menn: Spirit Stavanger



Profilar i LANGS ÅKRAFJORDEN dei siste åra:

Ingrid Kristiansen, verdsrekordar og verdsbeste på 5000 m, 10000 m, 15 km landeveg, halvmaraton og maraton!!!

Susanne Wigene, sølv på 10000 m i EM, mange norske meisterskap

Marit Årthun, norsk meister på maraton

Janne Elin Vatnaland, sølv og bronse i NM maraton

Maryna Novik, sølv i NM maraton 2019, sju gonger vinnar av løpet

Miriam Berg Hovda hadde løyperekorden i mange, mange år. Nr. 4 på "All Time High-lista" i Langs Åkrafjorden.

Kjersti Fresvik, nr. 3 på "All Time High"



Francis Kipketer Chesumai, vinnar av Montreal Marathon

Laban Onderi Siro, to gonger vinnar av Midnattsloppet i Gøteborg, hadde løyperekorden i Langs Åkrafjorden i mange år

Okubamcihael Fissehatsion, to norske meisterskap på 10000 m, noverande løyperekordhaldar

Ørjan Grønnevig, nordisk mester i terrengløp og norsk meister på 5000 m og 10000 m. Rekord på "Bergprisen" etter 2930 m derav 2400 m motbakke med 9.45!

Svein Erik Eide, fleire NM-medaljar på 5000 m og 10000 m

Nils Hetleflåt, god løpar som vann fyrste løpet i 2003, men mest kjend som glimrande trenar i Stord IL

Lars Lunde nr. 3 på "All Time High". Vunne løpet fleire gonger

Ragnar Stølsmark, nr. 6 på "All Time High"

Erik Rullestad, god lokal løpar, éin gong NM-deltakar på 10000 m.



Løpet går frå Kyrping Kro og Bensin på E-134 i Etne 75 km aust frå Haugesund, og 50 km frå Odda. 36 mil frå Oslo. Løypa er kontrollmålt til nøyaktig 11 km og går i mål på Åkrafjordtunet. Det går på ein nær trafikkfri landeveg etter at nye E134 erstattet gamlevegen.



Vegen vart byrja på i 1937 og fullført 9. april ! 1942. Vegen var vel 30 km, inn til botn av Åkrafjorden i Sunnhordaland. Då Åkrafjordtunnelen kom i år 2000, vart vegen utanom tunnelen (7.4 km) bilfri. Løpet er sertifisert av Ingolf Dale i Kondis og er nøyaktig 11 km. Løpet starta i 2003, og har med eitt unntak nær gått i same traséen. Pga. eit ras vart løpet lagt om i 2016 og var difor kortare enn 11 km.



Maryna Novik IF Klypetussen har verkeleg sett Langs Åkrfjorden på kartet! Ho har vunne løpet heile sju gonger og er nr. 2 på "All Time High". Foto: Odd Kåre Grøttland, Haugesunds Avis





"Bergprisen" har flott HardangerBestikk til raskaste kvinne og mann etter 2930 m, der ca 2400 m er samanhengande motbakke.





Lars Lunde frå toppklubben Stord IL, har vore trufast i mange år. og i toppen av resultatlista. Her saman med vår glitrande speaker John Karsten Hustveit, dagleg leiar av Åkrafjordtunet.





Tre raskaste jenter i 2019: Maryna Novik IF Klypetussen flank,ert av Sara Aarseth, Spirit og Mari Arnestad, Club Solo



Ingen smågutar! Premiepall 2019: Vinnar Lars Lunde, Stord IL flankert av Ørjan Grønnevig Spirit og Sindre Solbakken Omvik, Rosendal Turnlag





Trekkepremiane er det fleire som får glede av: Her Nils Saltnes som i tillegg er ein habil løpar





Her er ryggen til leiar i "Langs Åkrafjorden"-komitéen 2020: Olav Samland. I fjor var det ca 300 til stades under premie-seremonien.