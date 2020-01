SANS SENJA 2020

Andre helga i juli inviterer Sans Senja til en løperhelg. Fredag 10. Juli starter Sans Senja Ultra100, og lørdag går både Sans Senja Skyrace og Marathon.

Sans Senja Skyrace

Skyracet blir nå en del i en ny nasjonalserie – Nordic Skyrunning Series. Serien inkluderer Sans Senja, Tromsø Skyrace, Bergen Skyrace, Stand Fjord Skyrace 47K, Hornindalen Rundt 39K, og avslutningsløpet Kårvatn Skyrace. Her blir det egen ranking (sammenlagt), og de beste vil få plass på Skymaster i oktober



Det er fjerde året at Skyracet blir arrangert. 2019 ble første året med godt vær. Løperne kunne løpe trygt, og lett kledd. Tidligere år har vært preget av særdeles tett tåke på fjellene, og snødrev på toppene. Etter suksessen i 2019 har man flytte løpet fra midten av juni til andre helgen i juli for å øke sjansen for at deltagerne skal få oppleve de majestetiske Senjafjellene i godt vær.





Fra 2017-løpet med vinneren Lars Erik Skjervheim i front. (Arrangørfoto)



Sans Senja Skyrace byr på 25 friske km med 2 800 spektakulære høydemetre i et åpent og lett terreng. Løypen tar deg over fjellrekka fra Fjordgård til Husøy. Det er 7 fjell som skal forseres, med de kjente skifjellene Grytetippen og Keipen som de høyeste. Det er klasser både for aktive og mosjonister med/uten tidtaking.



I fjor var løpet fulltegnet med 200 påmeldte, i år åpnes for 300 deltagere.

Påmelding







2019: Haugsnes og Saarheim vant Sans Senja Skyrace​





Mirjam Saarheim (til høyre) vant kvinneklassen i 2019 foran Therese Sjursen. Begge løp mye raskere enn den tidligere løyperekorden. (Foto: Knut Ivar Saarheim)​



Sans Senja Ultra100

En av de tøffeste og fineste møte å løpe Senja på langs. Start ved Senja Fjordhotell, med målgang på Husøya. Det er nøyaktig 100 kilometer og ca 4000 høydemeter. Størsteparten av trasen går etter stier, kun 3 km etter asfaltert vei. De siste 10 km er lik Skyracet, og det betyr at ultraløperne nok vil møte utøvere i Skyracet som også er på tur til mål - Husøya. I 2019 ble løpet avlyst pga enorme snømengder og høy vannføring i elver som skulle krysses. I 2020 minimeres sjansene for avlysning siden løpet nå går 3 uker senere en i fjor. I 2019 valgt to stk å løpe distanse på tross av kanseleringen. De gjennomført, og de med stil. Etter tretti timer kom de trett men fattet kom til Husøya.



Det åpnes for inntil 100 deltagere på ultradistansen.

Påmelding





Torgeir Andreassen fra Lofoten Ultraløperklubb var en av to som løp ultraløypa i fjor selv om løpet ble avlyst. Han løp sammen med Albert Meige, en fransk løpeentusiast. (Arrangørfoto)



Sans Senja Marathon

Løpet er 42 km med ca 1500 høydemeter og tar deg på stier fra Gibostad (midt på Senja) Til Husøya. Etter 14 km kjerrevei kommer man inn på traseen til Ultra 100, og følger den helt til Husøya. Det vil si at deltagerne her vil møte både Ultraløpere og Skyrunnere på ferden til Husøy. For de som har løpt Skyrace kan dette være en ny utfordring.



Det åpnes for inntil 100 deltagere på denne distansen.

Påmelding





Mål for alle løpene er på vakre Husøy, nord på senja. (Foto: Rita Karlsen / Husøymila)