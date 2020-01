Gjennomsnittet for deltakelsen i fjor høst var 165 deltakere pr. løp, så det var denne gangen mange flere som hadde bestemt seg for en sosial løpetur rundt i Åsane. Løpskarusellen her har sesong som følger kalenderåret så dette var første løpet i 2020-sesongen.

Det er Norna – Salhus som står som arrangør, og daglig leder Tom Geir Jensen var også fornøyd med at man i år har fått med flere, ikke minst flere nye yngre deltakere

Årets første løp hadde riktignok gode forhold for løping, den milde vinteren har gitt oss snø- og isfrie fortau og veier, det eneste var litt vind som kunne forstyrre løperne, men den var ifølge deltakerne ikke så plagsom.

På 5 km var det denne gangen Didrik Prestegård som vant herreklassen. Han kunne etter løpet fortelle at han var 4 sekunder for sen i forhold til tiden han hadde sagt han kom til å løpe på. Ganske bra treff der altså. Didrik satser for øvrig på triatlon så han har flere kvaliteter enn løping å spille på. Og tiden hans var en del bedre enn de neste på listen, Helge Simmenes og Daniel Beeder.

Det var Amalie Joensen (bildet over) som var den raskeste kvinne i kortløypen, her ble hun etterfulgt av Emma Dyrhovden og veteranen Grethe Jørgensen. Emma er en utøver som også har flere kvaliteter å spille på, det var hun som vant fjorårets Bergen – Voss på sykkel.

På 10 km var det unge Adele Henriksen som vant kvinneklassen, nokså klart foran Kristin Fonnes Romarheim og Kiri Lovise Njøten. Herreklassen ble vunnet av Bjørn Rusten Lundberg foran Anders Kjærevik og Børge Larsson, alle tre med tider på 36-tallet.



De tre beste kvinner på 5 km: Emma Dyrhovden, Amalie Joensen og Grethe Jørgensen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9045 Amalie Joensen BERGEN K23-34 19:43 2 254 Emma Dyrhovden Framo BIL K23-34 20:24 3 143 Grethe Jørgensen Fil Aks-77 K45-49 20:59 4 112 Anne Lise Markhus Knudsen Svingengjengen K40-44 21:38 5 276 Jill Terserus BERGEN K50-54 22:34 6 123 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:03 7 27 Jorunn Margrete Blindheim ISDALSTØ K35-39 23:34 8 251 Therese Vågenes Nordhordland Skiklubb K40-44 23:39 9 88 Hildegunn Baravelli ULSET K40-44 24:01 10 9040 Gro Beret Heggernes BERGEN K45-49 24:18 11 68 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 24:29 12 113 Elisabeth Markhus Knudsen Svingengjengen K14-15 24:49 13 176 Tonje Fløystad ULSET K50-54 24:59 14 110 Margrethe Øvrebø Langeland TERTNES K23-34 25:19 15 225 Anette Brurås Åsane CK K45-49 25:24

Daglig leder Tom Geir Jensen i Norna–Salhus er fornøyd med den økte oppslutningen om Åsane Løpskarusell.



Didrik Prestegård vant 5 km, 4 sekunder etter sitt eget tidsestimat!

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 255 Didrik Prestegård Norna-Salhus IL M18-19 17:02 2 238 Helge Simmenes TERTNES M40-44 18:17 3 83 Daniel Beeder S-K M23-34 18:26 4 268 Kristian Jarnung Norna-Salhus IL M40-44 19:33 5 253 Jonas Vågenes Norna-Salhus IL M14-15 20:16 6 9023 Sebastian Gjelsvik NYBORG M23-34 20:44 7 249 Henrik Andal Engelsen Åsane CK / Framo M35-39 21:20 8 226 Alexander Brurås Helland Norna-Salhus IL / ÅCK M14-15 21:24 9 267 Frode Nergård Miles M45-49 21:27 10 20 Arvid Berge Grieg Team M45-49 21:36 11 199 Jan-Erik Erichsen FLAKTVEIT M40-44 21:37 12 9043 Anders Johannessen BERGEN M23-34 21:44 13 228 Georg Lexander MJØLKERÅEN M40-44 21:44 14 9007 Audun Langeland BERGEN M40-44 21:59 15 9020 Geir Hundvebakke Åsane vgs M55-59 22:06



Beste kvinne på 10 km ble Adele Henriksen.

Alle kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 9006 Adele Henriksen Gular / Loddefjordløperne K18-19 38:15 2 266 Kristin Fonnes Romarheim Equinor Tobil K35-39 40:26 3 9037 Kiri Lovise Njøten Eivindvik IL K23-34 44:06 4 77 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett K50-54 49:39 5 9016 Inger Hansen BERGEN K50-54 50:41 6 122 Guri Fjeldberg BERGEN K50-54 52:17 7 75 Tone Årdal ULSET K45-49 52:32 8 9030 Torunn Aarøy Bergen Triathlon Club K45-49 52:55 9 85 Hannah Silgjerd NYBORG K20-22 53:13 10 196 Gry Bjerk Aarbu MJØLKERÅEN K50-54 54:13 11 87 Ida Myhre BERGEN K20-22 55:53 12 33 Ann Kristin Halland Arna SK K45-49 57:12 13 86 Anne-Kristin M. Johannessen ULSET K40-44 57:47 14 45 Irene Sayin ULSET K40-44 01:00:49 15 203 Siri Shield MORVIK K40-44 01:01:36 16 98 Ingrid Hitland IL Reno K60-64 01:02:36 17 215 Trude Skjelvan TERTNES K50-54 01:02:50 18 216 Mia Nygard NYBORG K23-34 01:02:50



Bjørn Rusten Lundberg som nå løper for Varegg vant 10 km.

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 151 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 36:15 2 184 Anders Kjærevik Idrett Uten Alkohol M23-34 36:20 3 9029 Børge Larsson Varegg Fleridrett M23-34 36:59 4 9031 Andre Hansen BREISTEIN M35-39 37:36 5 125 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 38:29 6 9014 Bjørnar Eidsheim Eikanger IL M50-54 39:20 7 9034 Kristian Wiland Vange Baune M40-44 39:35 8 25 Håkon Kilås Åsane CK / BF bil M23-34 40:14 9 9039 Ståle Furnes Baune M45-49 40:28 10 247 Edvin Hjortland TERTNES M40-44 43:09 11 47 Eirik Nøtsund Brogjengen M23-34 43:23 12 270 Frode Sørhøy Varegg Fleridrett M50-54 43:50 13 9036 Anton Ånedal BERGEN M23-34 44:05 14 271 Richard Fyhn ÅCK M40-44 45:20 15 100 Rolf Apelthun TERTNES M60-64 47:16



De frivilige som bidrar til at arrangementet kan gjennomføres er naturligvis veldige viktige. Her er Ellen Marie Hundvebakke og Sandra Waage på plass som vakter.

Aldersfordelingen på dette løpet. Det er ikke like mange helt unge slik som det er i Gneists Vinterkarusell i Fana, men det er ganske jevn fordeling mellom aldersklassene.



På vei ut forbi rundkjøringen ved IKEA. Fremst i denne gruppen er Oddny Oen.

