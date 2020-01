I 2019 ble foreningen "Mosjonsløp for alle" opprettet for å arrangere mosjonsløp for funksjonshemmede og funksjonsfriske i alle aldre. Det er ønskelig å motivere og få frem at alle kan være med i et idrettsarrangement uansett hvilken bakgrunn man har, store som små.



Det startet med et løp i Dyreparken i Kristiansand i fjor, men løpet i år arrangerer "Mosjonsløp for alle" et løp i Grimstad sentrum - ved Grimstad Kirke.

Løpet arrangeres søndag 20. september, og alle kan delta uansett hvilken bakgrunn man har. Den 1,3 km lange løypen er tilpasset rullestolbrukere, og her kan funksjonshemmede, barn og funkksjonsfriske voksne løpe sammen for en god sak.



Det er ikke tidtaking, men det deles ut både deltagertrøyer og medaljer for fullført løp.



Arrangementet starter kl. 13.00 med litt musikk og underholdning - der man blant annet får besøk av Charter-Svein. I tillegg blir det lek og moro på gressplenen med sekkeløp og diverse andre aktiviteter for barn og unge. Med god støtte fra sponsorer serveres gratis mat og drikke etter løpet.



Mer info og påmelding på løpets hjemmeside

I forbindelse med fjorårets løp skrev blant annet Radio Metro om løpet:

- Ikke siden Ketil Moe-løpet gikk av stabelen i 2012, har det vært et mosjonsløp i Kristiansand med fokus på organdonasjon. Initativtaker Christoffer Ringelien fikk idéen da han så en t-skjorte fra det siste Ketil Moe-løpet på Fretex skriver Radio Metro på sin hjemmeside.



Ringelien har også cystisk fibrose og har selv skiftet lunge. Han synes det er viktig å sette fokus på organdonasjon gjennom et slikt løp, fordi det er nettopp takket være en donor at Ringelien lever et godt liv i dag.