Kvinnene startet et kvarter før herreklassen i det 62 km lange La Diagonela, men i et så langt løp holdt de ikke unna. Dermed var Chris Jespersen første løper i mål i årets 5. løp i Ski Classics i sveitsiske Zouz, og Team Koteng fikk seier i både herre- og kvinneklassen.





Fra starten i herreklassen. (Foto: Visma Ski Classics)

Astrid Øyre Slind kom løs allerede etter 20 km. Deretter gikk hun alene i to mil til de raskeste herreløperne tok henne igjen. Ved passering 41,1 km ledet Astrid med 1:47 på Kari Vikhagen Gjeitnes, og i mål var seiersmarginen på imponerte 3,30 minutter foran Vikhagen Gjeitnes som også går for Team Koteng.



Katerina Smutna falt og brakk en stav under løpet, men gikk likevel inn til tredjeplass, nesten syv minutter bak Øyre Slind og 25 sekunder foran en svært sliten Britta Johansson Norgren som tapte ledelsen i årets Ski Classics til Astrid Øyre Slind. Differansen er riktignok bare fem poeng, 775 mot 770.



- Jeg visste at det kom til å bli et sakte løp frem til første sprint. Samtidig ønsket jeg å ha en god plassering i bakken, fordi vi ikke visste når mennene ville ta igjen oss. Derfor skrudde jeg opp farten litt og fikk en luke og måtte bare gå for det, sa Øyre Slind i seiersintervjuet.





Astrid Øyre Slind alene i tet. (Foto: Visma Ski Classics)



Pallen i kvinneklassen. (Foto: Visma Ski Classics)



I herrenes løp begynte ting å skje da Petter Eliassen, Team Ragde Eiendom, økte tempoet i bakken etter omtrent 20 km, i dag med festevoks under skiene. I nedoverbakke mot St. Moritz skjedde et uhell som påvirket både herre- og kvinneløpet. Max Novak traff Katerina Smutnas ski bakfra slik at både Katerina, Novak og Morten Eide Pedersen falt.



Etter denne hendelsen fikk Petter Eliassen og Chris André Jespersen en luke og jobbet hardt sammen for å komme løk fra den jagende gruppen. Ved passering 41 km hadde Jespersen passert kvinneleder Øyre Slind, og også rykket fra Eliassen som nå var 32 sekunder bak mens hovedfeltet med 25-30 løpere var 2:30 min etter. Jespersen gikk sterk helt til mål i Zuoz og vinnermarginen var på solide 2:47 minutter.



- Det var et langt og hardt løp. Da jeg rykket fra Petter gikk jeg bare for det, jeg trodde ikke jeg skulle klare det, sa Jespersen etter løpet.

- Men, jeg er veldig glad for at jeg klarte det. Det føles fantastisk endelig å vinne.





Chris Jespersen på en ski over mål til suveren seier. (Foto: Visma Ski Classics)



Eliassen ble etter hvert tatt igjen av den jagende gruppen og i kampen om andre- og tredjeplassen var Tord Asle Gjerdalen, Team Ragde Eiendom og Alexey Shemiakin, Russian Winter Team, de sterkeste. Petter Eliassen, som hadde vært aktiv gjennom hele løpet, ble belønnet som dagens Visma-skiløper.



Pallen i herreklassen. (Foto: Visma Ski Classics)



Stian Hoelgaard - som endte på fjerdeplass i dag - er den nye lederen i Ski Classics. Hoelgaard har nå 585 poeng mens svanske Emil Persson er nummer to med 559 til tross for at han måtte stå over løpet i dag på grunn av sykdom. Hoelgaard, akkurat som Øyre Slind leder nå også Visma Alp Trophy-konkurransen.



ALLE RESULTATER LA DIAGONELA

STILLINGEN I SKI CLASSICS

Visma Ski Classics hjemmeside



Neste helg er det klart for et svært populært løp for norske skiløpere, både de som deltar i Ski Classics og andre. Da er det klart for italienske Marcialonga.