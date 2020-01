Hele 63 deltakere fant veien til Kristiansand stadion for å delta i det andre løpet i Vinterkarusellen 2020.



Det var 42 løpere på 10 km. Mye grus på fortauet sørget for at tidene holdt seg gode, men ikke rekordraske.



Bestemann her ble ikke uventet Kristian Tjørnhom fra Kristiansand Løpeklubb. Med tiden 33.25 var han 24 sekunder foran Vegard Danielsen.



Beste løper i kvinneklassen var heller ingen overraskelse. Ingrid Ukkelberg fra Marnadal IL vant med tiden 38:01, som var 1:25 foran Randi Dyrkolbotn på 2. plass.



Ingrid Ukkelberg løp inn til en klar seier på 10-kilometeren, her sammen med Benjamin Malz fra Kristiansand Løpeklubb. (Foto: Ivar Gogstad)





Tettrioen på 10 km med Danielsen, Bjørnsen og Tjørnhom. (Foto: Ivar Gogstad)



Det var forresten en spenennde duell mellom Ingrid og sønnen Martin helt til målstreken. En stund ledet Martin med god margin, men Ingrid arbeidet seg sakte men sikkert inn på ham, og ledet da det gjensto en runde. I innspurten ble nok Martin litt for sterk og slo sin mor med ett sekund. Han vant juniorklassen på 38:00.



21 valgte å gjennomføre den korte løypen på 3 km. Her ble beste dame Wendy Messel fra Vågsbygd med tiden 19:33. Beste mannlige løper ble Magnus Finset fra Kristiansand Triathlon med 11:12.



- Det er kjekt med et lokalt tilrettelagt løp. To løpere kom sekunder før startskuddet gikk av, de fikk sine nummer og kunne starte med resten av løperne, og fikk varmet opp på de første rundene, forteller Ivar Gogstad, som har sendt oss bildene fra løpet.





Fra starten på 3 km med store og små i samme felt. (Foto: Ivar Gogstad)





Wendy Messel var raskeste kvinne på 3 km. (Foto: Ivar Gogstad)​





Raskeste herreløper på 3 km var Magnus Finset. (Foto: Ivar Gogstad)



Menn 3 km (19 deltagere) 1 Magnus Finset (36) Kr.triathlon 11:12 M jr/sr 2 Kristian Gursli (23) Kr.løpklubb 12:09 M jr/sr 3 Laurits Dyrkolbotn (2) MHI 12:53 G15-16 Kvinner 3 km (2 deltagere): 1 Wendy Messel (8) Vågsbygd 19:33 K mosjon 2 Elisabeth S. Jæger (25) Nodeland 20:39 K mosjon Menn 10 km (34 deltagere): 1 Kristian Tjørnhom (99) Kr.løpklubb 33:25 M 23-34 2 Vegard Danielsen (61) Kr.løpklubb 33:49 M 23-34 3 Johnny Stinsvold (88) Kr.løpklubb 34:51 M45-49 4 Gabriel Ingebretsen (96) Kr.løpklubb 35:40 M 23-34 5 Geir Kongshaug (68) 35:44 M40-44 Kvinner (7 deltagere): 1 Ingrid Ukkelberg (50) MIL 38:01 K35-39 2 Randi Dyrkolbotn (95) MHI 39:26 K35-39 3 Inger Saanum (90) GE Healthc. 39:55 K55-59

Neste løp i Vinterkarusellen er lørdag 25. januar i Mandal. Påmelding fra kl. 13.00 og start kl. 14.00. Påmelding kr. 50,- Vel møtt.

Dette er det tredje av 6 løp i årets karusell.