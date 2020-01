Mitja Maratò Internacional Vila de Santa Pola er et pupulært halvmaratonløp på den spanske Middelhavskysten litt sør for Alicante. Her kan ikke minst nordeuropeiske løpere kombinere konkurranse med noen dager i varmere klima. Byen ved saltslettene ligger bare 2 mil sør for Alicante, 1 mil fra flyplassen, og er slik sett enkelt å reise til fra Norge.



Det var totalt 4308 løpere som fullførte halvmaratonløpet, 784 i kvinneklassen.



Alexander Mutiso (23) fra Kenya vant herreklassen på 59:09, og forbedret dermed persen sin med litt over ett minutt. Kvinneklassen ble vunnet av Vibian Chepkirui, også hun fra Kenya, med tiden 1:09:28.



Rekordrask Synøve

Synøve Brox fra SK Vidar imponerte nok en gang med å løpe på det som antagelig er verdens raskeste tid av en kvinne i aldersklassen 60-64 år. I Santa Pola kom hun på en sterk 9. plass totalt i kvinneklassen og selvsagt soleklar vinner av aldersklassen.



Tiden 1:24:29 er 27 sekunder raskere enn tiden til en New Zealands kvinne som i 2010 løp på 1:24:56 i følge List of masters world records in road running. Det er vanskelig å vite sikkert hvor oppdatert denne oversikten er. Vi ser f.eks. at Synøve's rekordtid fra Hytteplanmila ikke er med i oversikten, selv om hun løp 29 sekunder raskere enn det som står som rekordtid.



Men, 1:24:29 er i alle fall hva vi definerer som FKT (fastest known time). Inntil det er motbevist kaller vi det også aldersrekord/verdensrekord for K60-64.



Resultater kvinner



Video fra løpet (foto: Jack Waitz):







Klasseseier til Håkon Hjemly

Håkon Helge Hjemly fra Tønsberg FIK var beste norske med tiden 1:14:51 på 49. plass totalt og seier i M45 med nesten to minutters margin. Litt lenger ned på lista finner vi Jan Kristian Johansen fra Tjøme Løpeklubb med 1:28:23 og 408. plass.



Resultater totalt



Løpets hjemmeside

Facebook