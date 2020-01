Alle Kondis-medlemmer kan allerede nå lese den elektroniske versjonen her på kondis.no. I bladet får du spennende intervjuer, treningstips, nyheter, tester, kommentarer og reportasjer fra både inn- og utland.



Les den elektroniske utgaven av Kondis nr. 1 her!



Thea Krokan Murud var et stort talent både som løper og langrennsløper. I slutten av tenåra bestemte hun seg for å satse på langrenn, og hun har blant annet tatt sølv på sprinten i U23-VM og bronse på 10 kilometeren i NM. Men nå er det enda lengre distanser som gjelder. Sist vår ble hun en del av Team Ragde, og hun satser for fullt på Ski Classics. Den nye hverdagen med turrenn gir henne en helt annen arbeidsro i treningen enn hva som var tilfellet i verdenscupsirkuset.



– Selv om man presterer, vet man aldri om man får gå neste verdenscuphelg. Når det gjelder langløp, holder det å være påmeldt. Det gir kjærkommen ro, forteller Thea i intervjuet med Kondis. Der røper hun også at hun liker veldig godt å løpe, og seieren i Birkebeinerløpet sist sommer gav mersmak.



En annen som er god i både langrenn og løping, er Ina Halle Haugen. Men 16-åringen fra Stavern har løping som førsteidrett, og nylig ble hun kåra til årets norske juniorløper med blant annet 9.35,98 på 3000 m og 34.21 på 10 km. Hun forteller til Kondis at gullskotildelingen kom som en overraskelse, men at den inspirerer til videre satsing. I Kondis nummer 1 får du blant annet vite hvordan den talentfulle jenta fra idrettsfamilien Halle Haugen trener.



Kondis' ernæringsfysiolog, Ane Korsvold, skriver denne gangen om hvorvidt en kan prestere like bra med et vegetarisk eller vegansk kosthold som hvis en også har animalsk føde på menyen. Konklusjonen får du i årets første utgave av Kondis.



I vår serie om ulike maratontreningsprogram tar Anja Vaskinn for seg Pete Pfitzingers "Advanced Marathoning". Det er et program for de som allerede har en god treningsbakgrunn og vil legge litt ekstra i det. Anja forteller levende om både innholdet i programmet og hvordan det gikk da hun sjøl tok det i bruk.



For de som har 5 eller 10 km som mål til våren, har Andreas Grøgaard laga et detaljert dag-for-dag-program enten du vil løpe tre eller fem ganger i uka. Her får du varierte og effektive økter som vil føre deg fram mot målet. I sin serie "20 kjappe" har den samme Grøgaard intervjua en av landets beste ultraløpere, Didrik Hermansen.



Vi har også vært på fellestrening med BUL under Hassan Boukas ledelse. BUL-treneren forteller både om sin egen treningsfilosofi og hva som er viktig for å så ei slik treningsgruppe til å fungere.



Kondis har som vanlig testet en god del utstyr, og Sven Kilander tar for seg hva som trengs av utstyr til vinterens toppturer, eller randonne som det så pent heter på fransk.



I dette nummeret finner du også et 24-siders bilag med årets løpere og fyldige statistikker fra 5 km til 24-timersløp. Her er også faste spalter som "Under lupen", "Perspektiv" og "Spør ekspertene". Har du ting du lurer på, er det bare å sende spørsmålet ditt til ekspertpanelet på kondis@kondis.no. Ekspertene svarer gladelig enten det er noe om trening, skader, kosthold eller noe annet idrettsrelatert du lurer på.



Bladet ligger allerede ute på kondis.no

De som er medlemmer, kan allerede lese februar-nummeret i digital utgave her. Samme sted vil du som medlem også finne alle Kondis-utgavene som er kommet ut fra januar 2016 og fram til i dag. Medlemmene vil få papirutgaven av nr. 1-2020 i posten løpet av uke 5.



Er du ikke allerede Kondis-medlem, så er februar-nummeret av Kondis bare én av mange gode grunner til å bli det:



Meld deg inn i Kondis og få ni årlige nummer av bladet pluss mange andre medlemsfordeler!



Kondis nr. 1 inneholder et 24-siders bilag med presentasjon av årets løpere og fyldige statistikker. (Foto: Per Inge Østmoen)





Thea Krokan Murud trives i Ski Classics-sirkuset og har fått en fin start på skisesongen. 25-åringen fra Lillhammer er også en sterk løper, og sist sommer vant hun Birkebeinerløpet på overbevisende måte. (Foto: Børre E. Helgerud)