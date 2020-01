Det ligger an til å bli nok en folkefest i Oslos gater lørdag den 19. september, da Oslo Maraton kan skilte med 1300 påmeldinger foran fjoråret hittil i år. Over 8000 er påmeldt høstens løp, som i år som i fjor stiller med syv distanser. 10 km (10 for Grete), halvmaraton, maraton, Oslo-trippelen, racing rullestol 10 km, barnas maraton og plogging 10 km. Løpeekspert Jack Waitz tror at fokuset på norske friidrettsstjerner kan ha mye å si.



- Det er mye fokus på friidrett generelt, og spesielt da Warholm og Ingebrigtsen-brødrene. Dette har nok bidratt til at løpsinteressen fremdeles er økende i dette landet. Løpetrenden går i bølgedaler, men jeg tror at mange har funnet ut at løping er noe av det enkleste du kan gjøre. Dessuten har vi hatt en dårligere vinter, noe som kanskje gjør at flere tyr til løping framfor andre uteaktiviteter, sier Waitz.





Rekordmange ønsker å være med på dette i 2020. (Foto: Bjørn Johannessen)

Lavere terskel for å melde seg på løp

- Å holde seg i form er en trend i dagens samfunn, og det spiller også en stor rolle for den økende løpsinteressen blant folk. Jeg ser også at flere og flere yngre tyr til løping som treningsform, og spesielt da jenter, sier Waitz til Oslo Maraton. Den tidligere ektemannen til løpedronningen Grete Waitz peker også på tidsklemma som et aspekt til hvorfor løping er den formen for aktivitet som mange velger.



- Løping er svært enkelt. Det er bare å knyte på seg skoene og komme seg ut. Man kan trene når det passer seg, og man trenger ikke all verdens av utstyr. Samfunnet er også med på å påvirke denne «trenden» med et sterkt fokus på trening og helse. Selv om undersøkelser tyder på at flesteparten av befolkningen er lite aktive, er det flere som tør å ta på seg et startnummer på brystet. Terskelen for å melde seg på et løp har blitt lavere med årene. Før i tiden var det et mye høyere nivå på løpingen. Derfor er også gjennomsnittstiden for dagens løp generelt mye høyere enn før i tiden, sier Waitz.





Terskelen for å melde seg på løp er lavere enn tidligere. Man trenger på ingen måte være like sprek som denne gjengen for å stille opp. (Foto: Bjørn Johannessen)

Halvmaraton mest populær

Halvmaraton er helt klart den mest populære distansen i gateløpet Oslo Maraton, med over 4600 påmeldte så langt i år.

- Det er en distanse som krever en god del trening for de aller fleste. Og folk ønsker en større utfordring enn tidligere, sier Waitz.

Olav Engen, nettredaktør i Kondis, tror at den nasjonale løpebølgen vi er en del av skyldes flere grunner.



- Mediene har helt klart mye å si. Skrives det om oppgang og løpebølger vil det ha en positiv effekt slik at enda flere melder seg på løp. Skriver man om nedgang og det negative knyttet til løp med tanke på stengte gater etc, vil man oppleve en nedgang. Positive overskrifter kan være med å skape en positiv vekst på antall deltakere.





En av sju startpuljer på halvmaraton i 2019. (Foto: Per Inge Østmoen)

Populært med løpegrupper

I 2019 var det en generell oppgang for flertallet av løpene på Kondis sin terminliste. Til tross for at man kanskje trodde det skulle flate ut da flere løp dukket opp i 2019, har antall deltakere økt med løpene.



- Minst halvparten av de som er med på løp er gjerne med på 1-2 løp i året. Man ser også at løping har blitt såpass populært at treningssentre arrangerer løpegrupper både inne og ute for å hindre at folk melder seg ut. Løpegruppene er med på å rekruttere folk til alle type løp, tror Engen.



Mosjon- og lisensansvarlig i Norges Friidrettsforbund, Magnus Trosdahl, peker også på en økende trend i antall løp i Norge.



- I fjor hadde vi 664 løp på vår terminliste, året før lå vi på 536. Til tross for flere løp og større konkurranse mellom løpene, hadde vi flere deltakere enn året før.Medienes fokus på friidrett og løping har helt klart en smitteeffekt på denne klare veksten, sier Trosdahl.



Daglig leder i Oslo Maraton, Cecilie L´orsa Tveit syntes det er positivt at det til stadig dukker opp flere løp i Norge og at så mange ønsker å delta på løp.



- I våre kanaler heier vi på andre løp året rundt, og vårt ønske er at barrieren for å melde seg på et løp skal være liten. I BMW Oslo Maraton er det rom for alle å delta med våre syv distanser. Vi gleder oss til nok en folkefest lørdag den 19.september i Oslo!





Kondis startet opp med løpegrupper for litt over et år siden, nå arrangeres "Kondistreninga" ukentlig 10 steder i Norge. I fjorårets løp var det første gang Team Kondis var representert i Oslo Maraton. Både disse og andre løpegrupper bidrar til den løpebølgen vi nå ser. (Foto:Marianne Røhme)



