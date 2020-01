Medex Norge er en leverandør av sportsbeskyttelse, ortopediske støtter og støttebandasjer, treningsutstyr og test og måleutstyr som laktatmålere. De fokuserer på utstyr som skal bidra til å redusere skader og/eller føre til raskere rehabilitering. Medex Norge ble startet i 2019 som en leverandør av støttebandasjer fra Medex International Ltd, men har allerede nå et rikholdig vareutvalg i sortimentet.

Som Kondismedlem får du 35 % rabatt på alt utstyret i deres nettbutikk til ut februar. Dette er et introduksjonstilbud. Etter februar er rabattsatsen på 25 %. For å kunne dra nytte av rabatten, må du oppgi vår unike Kondiskode som du finner du her.