Robert Hisdal bedyret før starten på årets første løp i Frikarusellen at han ikke var favoritt, det var nok Ivar Stefansson fra Gular som måtte være det mente han. Løpet viste at det var disse to det kom til å stå mellom, de fulgte hverandre gjennom hele løpet, først Ivar Stefansson i front gjennom to kilometer før Robert Hisdal førte an i to kilometer. På siste kilometeren overtok Ivar Stefansson med tydelige hensikter om å vinne løpet, men han klarte ikke å riste av seg makkeren. Og på de siste 200 meterne inn mot mål viste Robert Hisdal at han opprinnelig er 800-meterløper og han kan spurte hvis det trengs. Han klarte her å dra seg foran Ivar Stefansson.

Det kan virke som om det var flere som hadde nyttårsfortsetter om å bli mer aktiv for oppslutningen om løpet var nærmest doblet i forhold til forrige løp i begynnelsen av desember. Det var denne gangen 49 som deltok og fullførte Frikarusellens første løp for året.

Det var vindstille og gode forhold, men det var antydning til at det begynte å fryse på inn mot målet på fotballbanen ved siden av Espelandshallen.



Klar for start. Robert Hisdal er helt til høyre.

Resultatliste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1233 Robert Hisdal BFG Bergen Løpeklubb / Salt Bergenskirken Menn 40 - 44 år 16:05 2 1229 Ivar Stefansson Gular Menn 23 - 39 år 16:06 3 1235 Martin Viksund Follese Fk / Frydenbø Menn 23 - 39 år 17:13 4 1238 Endre Berg Leiren Team Leiro Gutter 18 - 19 år 17:56 5 149 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene Menn 50 - 54 år 18:14 6 1234 Tommy Birkeland DNB Klubben Menn 40 - 44 år 18:16 7 1239 Amund Leiren Norheimsund Tennis Elite Menn 40 - 44 år 18:22 8 1236 Magne Aunebakk Varegg Fleridrett Menn 55 - 59 år 18:50 9 131 Erik Iden FRI IL Menn 50 - 54 år 19:09 10 168 Leif Nordland HSI Menn 50 - 54 år 19:21 11 1221 Morten Sivertsen LODDEFJORD Menn 50 - 54 år 19:26 12 135 Rune Kvam BFG Bergen Løpeklubb Menn 50 - 54 år 19:30 13 178 Janos Kozma Asko Vest Menn 23 - 39 år 19:53 14 133 Knut Arve Engesæt FRI IL Menn 55 - 59 år 21:11 15 152 Ronny Førland FRI IL Menn 45 - 49 år 21:12 15 141 Haakon Gunby FRI IL / IL FRI Menn 50 - 54 år 21:12 17 159 Brede Midttun FRI IL / Fri Gutter 18 - 19 år 21:42 18 175 Johannes Lunde Bækkalokke Menn 70 - 74 år 21:55 19 151 Jonas Kversøy INDRE ARNA Menn 45 - 49 år 21:59 20 1240 Ole Andre Knutli OSLO Menn 23 - 39 år 22:12 20 132 Frode Per Marøy Telesport Menn 45 - 49 år 22:12 22 150 Knut-Erik Midttun FRI IL Menn 45 - 49 år 22:41 23 1242 Tonje Lien Sletten Menn 50 - 54 år 22:48 24 154 Terje Iversen BERGEN Menn 50 - 54 år 22:49 25 1231 Gaute Øiestad Slettemark Equinor Menn 23 - 39 år 24:00 26 1232 Roger Larsen IL Fri Menn 70 - 74 år 24:16 27 1222 Steingrim Ringel BFG Bergen Løpeklubb Menn 70 - 74 år 25:22 28 136 Roger Anglevik NESTTUN Menn 70 - 74 år 26:13 29 163 Stig Indrebø Aker Solutions Menn 55 - 59 år 26:33 30 156 Leif Olav Mjelde INDRE ARNA Menn 45 - 49 år 26:59 31 1227 Harald Høgh SØREIDGREND Menn 45 - 49 år 27:35 32 1228 Trond Leikvoll SANDSLI Menn 45 - 49 år 27:36 33 138 Bjørn Kåre Hansen Bergen CK / Equinor BIL Menn 60 - 64 år 29:58 34 162 Knut Erik Reigstad VALESTRANDSFOSSEN Menn 23 - 39 år 35:47



Martin Viksund løper inn til tredjeplass, vel minuttet etter de to beste.



Heidi Espedal løper inn som beste kvinne.

Resultatliste kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 1225 Heidi Espedal Øl og Kondis Kvinner 23 - 39 år 21:22 2 1224 Mirjam Mjelde Osterøy IL Kvinner 50 - 54 år 21:37 3 134 Hulda María Harðardóttir ESPELAND Kvinner 23 - 39 år 21:41 4 148 Hanne Liland Varegg Fleridrett Kvinner 50 - 54 år 22:11 5 1241 Solveig Vannes BERGEN Kvinner 45 - 49 år 22:12 6 140 Astrid Olafsdottir FRI IL Kvinner 55 - 59 år 22:29 7 176 Annbjørg Haga Varegg Fleridrett Kvinner 50 - 54 år 22:56 8 1237 Ida Marie Ersland Hsi Kvinner 23 - 39 år 23:25 9 160 Laila Hasti FRI IL / Equinor BIL Kvinner 50 - 54 år 24:58 10 177 Lin Wæhle FRI IL Kvinner 45 - 49 år 25:50 11 161 Anne Karin Berge Arna SK Kvinner 55 - 59 år 26:33 12 165 Ann Kristin Halland ESPELAND Kvinner 45 - 49 år 26:54 13 1230 Hildegunn Fleten INDRE ARNA Kvinner 45 - 49 år 29:54 14 139 Tone Baartvedt ESPELAND Kvinner 45 - 49 år 36:17 15 1226 Trude Høgh SØREIDGREND Kvinner 45 - 49 år 36:33



Mirjam Mjelde fra Osterøy IL løper inn til en sterk andreplass. Tiden 21:37 kan godt tenkes å ligge blant topp-ti i aldersklassen når veteranstatistikken for 2020 skal gjøres opp.



Islandske Hulda María Harðardóttir løper inn til tredjeplass. Det ser ikke ut til at hun får noe drahjelp fra hunden, det er heller motsatt.