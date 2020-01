Etterfulgt av forrige helgs suksess på La Diagonela tok Team Koteng med seg nok en dobbeltseier på Marcialonga. Tore Bjørseth Berdal og Kari Vikhagen Gjeitnes er begge førstegangsvinnere av det prestisjetunge 70 km løpet i Val di Fiemme, Italia.

Marcialonga var det sjette Visma Ski Classics-arrangementet i sesong X og det fjerde i Visma Alp Trophy av fem. Det avgjørende øyeblikk for seieren var som så mange ganger før i den siste bakken "Cascata" på slutten av løpet.

I herrenes løp begynte ting å skje tidlig da Bob Impola, Team Serneke og Joar Thele, Team Ragde Eiendom, økte tempoet. Ved vendepunktet i Canazei var Oskar Kardin, Team Ragde Eiendom, først sammen med Øyvind Moen Fjeld, Lager 157 Ski Team, Bob Impola, Team Serneke, Stian Berg, Team Kaffebryggeriet og Joar Thele hadde et forsprang på 30 sekunder til den jagende gruppen. Men de ble tatt igjen da det var 40 km igjen av løpet og da var det en virkelig stor gruppe sammen mot sprinten i Predazzo etter 46 km løp.

Max Novak krysset sprintlinjen først i Predazzo like foran Stian Berg og Nikita Kriukov, den tidligere gullvinneren i sprint i både OL og verdensmesterskap. Etter det fortsatte den store gruppen i et mer eller mindre moderat tempo.

Andreas Nygaard, Team Ragde Eiendom, gjorde et rykk 11 km før mål og fikk en liten luke sammen med Runar Skaug Mathiesen, Team Parkettparner Sjusjøen, men de ble fanget opp ganske snart og det var en virkelig stor gruppe som gikk inn i Cascata-åsen.

Andreas Nygaard var den første som nådde bunnen av Cascata sammen med lagkameratene Tord Asle Gjerdalen og Petter Eliassen. Blant dem var også Tore Bjørseth Berdal fra Team Koteng. Etter en spennende kamp om posisjoner opp bakken var Bjørseth Berdal den sterkeste mannen til slutt og vant 1,5 sekunder foran Gjerdalen og Eliassen på tredjeplass 2,7 sekunder bak.

"Det er fantastisk. Jeg hadde aldri trodde dette faktisk. Jeg har ikke hatt en god følelse i det hele tatt denne sesongen og klarte ikke å trene særlig mye i desember siden jeg ikke følte meg bra. Men i dag klaffet alt, jeg hadde perfekte ski og kroppen min føltes fantastisk. Det er sprøtt, jeg vant nesten her for to år siden, så jeg hadde en revansje å gjøre. Dette var samlet sett en fantastisk dag for laget ” sa Tore Bjørseth Berdal i avslutningsintervjuet.

“Tore var bare raskere enn oss. Petter gikk veldig sterkt, og jeg hadde problemer bare å holde ryggen, sier Gjerdalen etter målgang.

I kvinneklassen ble Korsgren, Slind, Gjeitnes og Katerina Smutna liggende i mennenes forfølgergruppe etter å ha blitt passert av de ledende mennene. Smutna klarte etter hvert ikke å følge de tre andre. På Predazzo var trioen 45 sekunder bak de ledende mennene med et forsprang på mer enn 2 minutter til Smutna og Emilie Fleten, Team Ragde Eiendom.

Da kvinnene nådde bunnen av Cascata-bakken, var Lina Korsgren, Team Ramudden, i spissen etterfulgt av Team Kotengs Astrid Øyre Slind og Kari Vikhagen Gjeitnes. Korsgren kunne ikke holde det samme tempoet og til slutt var Vikhagen Gjeitnes den sterkeste og vant 7 sekunder foran Slind. Korsgren var 57 sekunder bak på tredjeplass.

“Dette har vært en drøm for meg, og det er utrolig det går i oppfyllelse. Vi hadde virkelig gode ski i dag og kunne gå på ski blant guttene, og det hjalp oss veldig. Jeg var litt sliten rundt Predazzo, men så følte jeg meg bedre igjen og i oppoverbakken følte jeg meg veldig bra. ”Sa Vikhagen Gjeitnes etter sin første seier i Visma Ski Classics.

Ny leder i Hertz Champion-konkurransen etter Marcialonga er Tord Asle Gjerdalen, Team Ragde Eiendom, og i kvinneklassen forsterket Astrid Øyre Slind ledelsen sin. Begge to er også på topp i Visma Alp Trophy-konkurransen.

Stian Berg, Team Kaffebryggeriet er fortsatt i spissen for herrenes Sprint-konkurranse, men Øyre Slind passerte Britta Johansson Norgren på kvinnesiden. Emil Persson, Lager 157 Ski Team og Ida Dahl, Team Ramudden holder sin ledelse Ungdomskonkurransen. Øyre Slind og Morten Eide Pedersen leder Climb-konkurransen. Team Koteng er den nye lederen for Pro Team-konkurransen 105 poeng foran Lager 157 Ski Team.

Det neste arrangementet i sesong X er Toblach-Cortina, 42 km klassisk, i Toblach-Cortina, Italia, 1. februar 2020.

Kondis kommer tilbake med en oversikt over flere gode norske plasseringer!

Starten har gått i Moena. (Alle foto: arrangøren)



Startnr 114 er Kari Vikhagen Gjeitnes.

Selve løypen er relativt flat, men på slutten er det noen bratte stigninger som gir løperne en utfordring på klassiskski uten festesmurning.

Mennenes innspurt var såpass jevn at det ikke var rom for å legge laurbærkransen rundt skuldrene på vinneren, Tore Bjørseth Berdal.

Kari Vikhagen Gjeitnes kan juble over å ha vunnet i Marcialonga, med laurbærkrans.



Edel drikke som går til spille på kvinnenes premiepall.



Premiepall herrer: Tord Asle Gjerdalen, Tore Bjørseth Berdal og Petter Eliassen.