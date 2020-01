- I dag var det veldig bra, sier Audun Heimdal etter seier på dagens sprint under Norgescupen i ski-o på Beitostølen. Det var artig å gå i dag, i en løype med litt internasjonalt preg. Med en fin kombinasjon av bredspor og smalspor, fortsetter unggutten fra Konnerud som gikk inn til sin andre seier på to dager. Likevel kan det virke som han er mer fornøyd med dagens gjennomføring – på sprint – enn gårsdagens – under seier på NM- langdistanse.

- På en langdistanse er det såpass lang konkurransetid at en alltid finner noen feil, mens i dag var det få feil. Men det er vanskelig å si hva det hadde holdt til internasjonalt. Med anerkjente ski-o navn som Jørgen Baklid og Lars Moholdt på de neste plassene, kan en nok ane at Heimdal presterer på høyt nivå om dagen. Men første pekepinn – og reelle svar i internasjonal konkurranse kommer under verdenscupen i Sverige i slutten av februar. Før den tid venter NM-mellomdistanse og NM-stafett 3 uker frem i tid, noe som gir NTNU-studenten tid til å konservere formen.

Jeg blir i Trondheim frem til neste «ski-o helg», og ifølge rapportene skal det være fine treningsforhold der om dagen – både for løping og skigåing.

AnnaUlvensøen, Nydalens SK. (Foto: Stein Arne Negård)

Anna Ulvensøen på sin side har gjort unna studietiden ved NTNU, og konkurrerer nå for Nydalens SK. Det gjør jenta fra Åsgårdstrand så bra at det ble seier i dameklassen i dag. Gårsdagens gullvinner under NM-langdistanse, Evine Westli Andersen, ble nummer 2 og Maren Jansson Haverstad var 3. kvinne i dag.

Aslak Heimdal og Jenny Baklid vant juniorklassene, og sørget med det for stor Konnerud-dominans med tre seire i norgescupklassene. Kilde: Nork Orientering.







Jenny Baklid, Konnerud IL. (Foto: Stein Arne Negård)





Aslak Heimdal, Konnerud IL. (Foto: Stein Arne Negård)

De beste i ski-O-sprint Norgescup 26.01.2020: D17-20 Plass Navn Klubb Tid Etter 1. Jenny Baklid Konnerud IL 15:13 +0:00 2. Alina Niggli OJura 16:14 +1:01 3. Kristin Melby Jacobsen Lardal OL 16:23 +1:10 D21 1. Anna Ulvensøen Nydalens SK 14:33 +0:00 2. Evine Westli Andersen Løten o-lag 15:04 +0:31 3. Maren Jansson Haverstad Lierbygda OL 15:43 +1:10 H17-20 1. Aslak Heimdal Konnerud IL 15:14 +0:00 2. Corsin Boos Ski-O Swiss 15:56 +0:42 3. Even Lindaas Vang OL 16:28 +1:14 H21 1. Audun Heimdal Konnerud IL 14:04 +0:00 2. Jørgen Baklid Konnerud IL 14:21 +0:17 3. Lars Hol Moholdt Wing OK 14:33 +0:29



