Førstkommende lørdag kan Haga IF ønske velkommen til en helt ny løype når de arrangerer 7. løp i Vinterkarusellen på Romerike. Løypa som tidligere gikk tur/retur i retning Årnes på trafikkert fylkesvei og med en del kupering, går nå andre veien tur/retur Auli senter på utelukkende gangvei - og med kun en "dump" underveis.



Bit for bit har gangveien mellom Aulifeltet og Haga blitt bygget, og nå er det endelig sammenhengende gang/sykkelvei helt fra Haga stadion til Auli senter. Da var det også naturlig for Haga IF å flytte vinterkaruselløpet hit. Løypa er mye tryggere, og med bare ei dump ved Haga stasjon er den også raskere enn den tidligere traséen.



Løypa ble kontrollmålt av Vidar Dvergedal i Kondis 5. oktober sist høst, og der gangveien krysser bilvei vil det bli satt ut vakter.



Det er fullt mulig å melde seg på enkeltløp, så dersom forholdene fortsetter å være like vårlige med null snø og is på veiene, kan det bli mulighet for å løpe veldig fort på Haga 1. februar.







7.løp i den 47. Vinterkarusellen på Romerike 2019-2020

1. februar 14:30 Haga stadion

10 km kontrollmålt veiløp - ny rask løype på gangveier

Lokal arrangør: Haga IF



Innbydelse og info: Vinterkarusellen på Romerike

Facebook