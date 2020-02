Testen stod også på trykk i Kondis nr. 1 - 2020



I langløpssirkuset har vi de siste sesongene sett mange løpere som går med drikkebelter med slange. Det sikrer at de har tilgang på sportsdrikk akkurat når de trenger det og uten å måtte stoppe. For oss vanlige mosjonister som ikke har tilgang på like mange drikkestasjoner som toppløperne, vil et slikt drikkebelte være mye mer verdifullt.



Camelbak Glide Belt rommer 1,5 liter drikke og har i tillegg glidelåslommer både bak og på beltet på venstre side. Da har du et sted å oppbevare lommebok, telefon, nøkler og andre småsaker. Eller litt skismøring og litt mat om du foretrekker det. På beltet på høyre side er det en åpen lomme til saker du vil ha lett tilgjengelig under et renn, som et par gels, en energibar eller annet. Dette drikkebeltet er selvfølgelig like anvendelig til trening og tur som til renn. Det er behagelig i bruk og siden det er lettere å drikke fra enn et belte du må ta av deg, vil det sannsynligvis føre til at du drikker mer jevnlig og dermed vil få et mer stabilt energinivå. Isolasjonen i hoftevesken og rundt slangen holder til at drikken ikke fryser, men varm drikke vil ganske fort miste varme. Sånn sett er dette ikke et turbelte du tar med om du ønsker å stoppe og få i deg litt varm drikke underveis, men heller et trenings- og konkurransebelte.



Veil. pris: 895 kr