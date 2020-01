Det var opplettsvèr, 5 plussgrader, men litt kald vind i sesongens 6. løp i Vinterkarusellen i Strandebarm. Dette gjorde at det vart medvind på fyrste del av løpet, og motvind på tilbakeveg til Idrettsparken.



Som vanleg var det med folk i alle aldrar av begge kjønn. Det var også nokre nye påmelde denne kvelden. Det var flott innsats av alle deltakarar. Blant jentene var dei tre fyrste i mål Amalie Svåsand Måge, Torild Kveberg og Irene Tangerås. Fem gåvepremiar vart tekte på startnummer etter løpet. Det var to posar med diverse kjekt innhald og to buffar. Desse premiane vart vunne av Kjell Martin Fugleberg, Knut Johan Nerhus, Håkon Myklebust Skjelnes og Johan Aarekol Botnen. Hovudpremien var som vanleg eit gåvekort på kr. 500,- Det kan nyttast på Mo Sport i Norheimsund og vart vunne av Elisabet Aarekol.



I tillegg til Stranbermingar var det fin deltaking også frå folk frå andre bygder, både lenger inne i Kvam, frå Fusa og frå Hatlestrandsområdet. Det var også deltakarar frå andre sida av fjorden. Ein av dei; Haakon Myklebust Skjelnes frå Rosendal men med røter i Strandebarm, var fyrste mann over målstreken på 14,12. Fem sekund etter kom Edvin Øygard frå Hålandsdalen, og like etter kom Strandebarms eigen Sondre Svåsand Måge. Alle desse tre er unge gutar med stor fart i løypa.



Neste løp vert tysdag 18. februar kl 19. Då er ein allerede komen fram til det nest siste løpet denne sesongen. Dersom ein er med på minst fem av dei åtte løpa, får ein vinterkarusellmedalje og er med i trekking om fleire gåvepremiar. Den gjevaste er gåvekort på kr. 2000,- til bruk på Mo Sport. Karusellavslutninga vert på skulen, rett etter det siste løpet tysdag 10. mars.

5 raskaste jenter:

Amalie Svåsand Måge 18,10 Torild Kveberg 18,18 Eli Skeie 19,22 Irene Tangerås 21,02 Triana K Nerhus 21,20

5 raskaste gutar:

Haakon Myklebust Skjelnes 14,12 Edvin Øygard 14,17 Sondre Svåsand Måge 14,20 Lars Måge 15,17 Ove Måge 15,17



Torild Kveberg og Amalie Svåsand Måge var dei raskaste både i dette løpet og i juleløpet i desember, der dette biletet er tatt.

VINTERKARUSELL STRANDEBARM 2019-20

6. løp, 28. januar 2020.

Alfabetisk liste