Det ble en spennende og dramatisk finale på 1500 meter i NM innendørs i Bærum. De første rundene gikk i et forholdsvis rolig tempo og feltet lå også ganske godt samlet, men det medførte knuffing og tøff posisjonskamp. Både Hans Kristian Fløystad, som forøvrig la opp for to år siden, men som fremdeles holder et brukbart nivå, Erik Udø Pedersen, Bjørnar Sandnes Lillefosse, Fredrik Sandvik og Even Brøndbo Dahl var aktive i kampen om posisjoner i front. Bakerst i feltet lå blant andre Narve Gilje Nordås, uten å delta i knuffingen foran.



Da det ringte for siste runde satte Marius Vedvik inn et rykk og fikk en del meter på de andre inn til siste sving. Det så da ut til å bli en favorittseier til Gular-løperen. Men ut av intet kom det inn mot mål en kar i Sandnes-drakt og dro seg akkurat så vidt forbi Marius, og det ble seier til Narve Gilje Nordås.

Kondis måtte etter løpet innrømme at vi ikke hadde regnet Narve blant favorittene, noe Narve faktisk måtte være enig i selv:

- Du har helt rett. Hvis du sammenlikner meg med de andre i feltet, så er vel jeg nummer syv når det gjelder personlige rekorder. At jeg ikke var blant favorittene er jeg faktisk enig i selv også. Jeg overrasket meg selv også siden jeg hadde så pass mye å gå med på siste runde. Jeg er ikke en veldig rask person, egentlig. Men i og med at det gikk så rolig, så klarer man å springe maksfart de siste to hundre. Og i dag var det nok til å ta gullet!

- Fikk du kanskje et bedre løp enn de andre da? Det var jo en del knuffing fremst i feltet?

- Ja absolutt, jeg la meg helt bakerst til det var gått 6-800 meter, så var det noen som begynte å slippe og jeg gikk forbi dem og inn i en ny luke. Jeg lå inne ved listen frem til siste runde. Da måtte jeg passere folk, så måtte jeg ut i tredje bane for å passere de som lå på andre- og tredjeplass. Og så klarte jeg akkurat å knive meg forbi Marius helt på slutten. Det trodde jeg ikke at jeg skulle klare, så da kom det et lite jubelrop!

Marius Vedvik måtte innrømme at dette var surt, men han var fornøyd med sitt taktiske opplegg i løpet:

- Det var litt kluss underveis, men når jeg først går, så går jeg. Men jeg så meg litt for mye tilbake på de siste 100 meterne. Det er en uvane jeg har som jeg bare må legge av meg. Det var ganske surt, jeg var sikker på at jeg hadde gullet der.

Premiepallen 1500 meter: vinner Narve Gilje Nordås flankert av Marius Vedvik og Erik Udø Pedersen.

Resultat 1500 meter menn, finale

Heat: 2 1 255 Narve Gilje Nordås Sandnes IL 3,55,15 2 125 Marius Øyre Vedvik Gular, IL 3,55,32 3 361 Erik Udø Pedersen Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,55,79 4 116 Bjørnar Sandnes Lillefosse Gular, IL 3,56,17 5 362 Fredrik Sandvik Ullensaker/Kisa IL Friidrett 3,56,77 6 87 Even Brøndbo Dahl FIK Orion 3,56,81 7 66 Ådne Andersen Dimna IL 3,56,91 8 386 Ånung Viken Vollan I.K. 3,57,14 9 274 Mathias Flak Steinkjer Friidrettsklubb 3,57,71 10 162 Hans Kristian Fløystad Kristiansand Løpeklubb 3,59,71 11 355 Oliver Andersen Vedvik Tønsberg Friidrettsklubb 4,05,99 12 392 Abdurahman Hir Steinkjer Friidrettsklubb 4,11,61

Heat: 1 1 262 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 4,01,96 2 39 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 4,02,64 3 124 Johannes Teigland Gular, IL 4,03,55 4 381 Theodor Berre Jacobsen Vidar, Sportsklubben 4,03,59 5 128 Sondre Arne Hoff Gular, IL 4,04,03 6 109 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 4,05,89 7 16 Bendik Schartum Thorbjørnsen BUL, IL i 4,06,16 8 111 Martin Mæle Gneist,IL 4,06,24 9 36 Roderick Appiadjei Duodu BUL, IL i 4,06,39 10 275 Simen Hernes Ellingsdalen Steinkjer Friidrettsklubb 4,07,28 11 151 Magnar Fossbakken Lundberg Hommelvik IL 4,07,73 40 Svein Erik Strand Tønnesen BUL, IL i DNF 283 Thomas Hoel Syrstad Strindheim il DNF 343 Jørgen Johan Bjørtomt Tyrving IL DNF

Erik Udø Pedersen i tet på førsterunden.

Hans Kristian Fløystad var den i feltet med best personlig bestetid på distansen, men han har ikke konkurrert på to år. Men han har nok trent litt likevel.

Even Brøndbo Dahl i front her.

Bjørnar Sandnes Lillefosse mente han ble sperret inne. Her ligger han mellom Fredrik Sandvik og Even Brøndbo Dahl.

Narve Gilje Nordås ligger i starten stort sett ganske langt bak i feltet.

Det ringes for siste runde, Marius Vedvik setter inn spurten.

Plutselig er Narve Gilje Nordås først over målstreken!