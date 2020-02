Det ble Kristine Lande Dommersnes som gikk seirende ut av 3000 meteren i NM Innendørs i Bærum denne helgen. Men Andrea Modin Engesæth gjorde en glimrende prestasjon ved å ta sølvet rett bak Kristine i sitt første løp på denne distansen noensinne. En annen favoritt til denne distansen, Mari Roligheten Ruud, gikk inn til bronsemedaljen.

Vi visste at Andrea Modin Engesæth kunne bli en utfordrer her selv om hun ikke står oppført med noen løp på distansen fra tidligere. Hun gjorde blant annet et glimrende hinderløp på 2000 meter i fjorårets ungdomsmesterskap og ikke minst tok hun en meget god andreplass i Nordisk Terrengmesterskap.

Motbakkeekspert Eli Anne Dvergsdal måtte bryte løpet på grunn av skade.

Mari Roligheten Ruud løp i fjor 3000 meter utendørs på 9:31 og ble dermed regnet som et sterkt kort i dette oppgjøret, og slik løpet utviklet seg var det også disse tre som vekslet på å styre farten. Men mot slutten viste det seg at Kristine Lande Dommersnes hadde god kontroll og løp inn til NM-gullet:

- Løpet gikk greit, jeg følte meg lett og fin. I starten av løpet tenkte jeg at jeg bare skulle ligge litt bak. Jeg kjente at jeg hadde mye mer å gå på så da bare gikk jeg frem og dro selv.

Andrea Modin Engesæth visste selv at hun hadde et godt utgangspunkt foran denne distansen selv om hun ikke hadde løpt den tidligere:

- Jeg løp nordisk terreng og det gikk veldig bra og et 5 km gateløp som også viste at jeg var i god form. Men det er jo noe helt annet enn å løpe 3 km på bane, det er tungt.

- Men jeg er jo inne i en tung treningsperiode, det er jo stort sett bare grunntrening, nesten ikke noe fart. Så jeg merket at på slutten så var ikke spurten helt inne men den regner jeg med kommer på plass til sommeren.

- Hva er målene dine for denne sesongen?

- Målet denne sesongen er jo U-20 VM da. Jeg har lyst til å ta kravet på både 3000 og 1500 meter og kanskje 3000 meter hinder også for jeg synes hinder er veldig gøy. Jeg hadde et veldig bra hinderløp på Jessheim i fjor.

KS 3000 m Plass: Startnr: Navn: Klubb: Resultat: 1 140 Kristine Lande Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr 9,42,77 2 246 Andrea Modin Engesæth Runar, IL 9,44,48 3 247 Mari Roligheten Ruud Runar, IL 9,49,26 4 364 Hanne Mjøen Maridal Ullensaker/Kisa IL Friidrett 9,54,31 5 123 Ine Bakken Gular, IL 10,06,27 6 333 Astrid Brathaug Sørset Tyrving IL 10,30,70 7 238 Olea Villa Furre Ranheim IL 10,34,53 8 122 Hilde Brennskag Gular, IL 10,51,23 104 Eli Anne Dvergsdal Gneist,IL DNF

18 år gamle Andrea Modin Engesæth fra Runar IL gjorde en knalldebut på 3000 meter.

Mari Roligheten Ruud fra Runar IL hadde den beste persen av dem som stilte på startstreken i denne 3000-meteren, hun løp på 9:31 utendørs i fjor.

Mari Roligheten Ruud tar føringen, Kristine Lande Dommersnes og Andrea Modin Engesæth følger på.

Mari Roligheten Ruud i tet, her er Eli Anne Dvergsdal fremdeles med i feltet. Hun måtte senere bryte.

Astrid Brathaug Sørset og Hilde Brennskag

Olea Villa Furre