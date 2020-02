Se flere bilder i bildekarusellen ovenfor.

Alle foto: Sylvain Cavatz



Thomas Roth fra Ullensaker/Kisa IL var favoritt på 800 meter når innendørs NM skulle avgjøres i det tredje og beste heatet på distansen søndag ettermiddag. Hans klubbkamerat inntil i fjor og kanskje verste utfordrer, Markus Einar, var syk og var ikke med i NM.



Yngstemann Roth, Andreas, var også i det ebste heatet, men opgaven var å trekke opp god fart og taue på broren. Slik ble det også; Andreas Roth tok teten umiddelbart med broren rett bak - og holdt ut 500 meter før han overlot til Thomas å gjøre resten av drajobben selv.





Andreas Roth foran Thomas Roth halvveis i løpet, alt så "normalt" ut. (Foto: Sylvain Cavatz)



Didrik Hexeberg Warlo fra Tyrving IL og 19-åringen Leon Samuel Douglas Mjaaland fra IL i BUL holdt tilsynelatende greit følge, men likevel var det overraskende da Warlo passerte Roth med 100 meter igjen, og gjennom svingen presset også Douglas Mjaaland hardt på rett bak Roth.



På oppløpssiden - som jo er kort på en innendørsbane, stivnet Roth slik at Warlo holdt unna til seier. Bakfra kom Sigurd Tveit fra Kristiansand Løpeklubb veldig fort og passerte Douglas Mjaaland og Roth - og sikret et overraskende sølv. Thomas Roth så ut til å bli uten medalje, men reddet bronsen da en hardt kjempende Leon Samuel Douglas Mjaaland "trynet" rett foran målstreken.



- Dette var stort. Det er jo mitt første NM-gull og det er første gang jeg slår Thomas, sa en strålende glad vinner til NRK etter løpet og gjentar nok en gang: - Vette er veldig stort for meg!



- Jeg kjente ut på siste runden at jeg var sterk og hadde mer å ta i med, Thomas hadde jo dratt lenge, sa den glade gullvinneren.



Thomas Roth hadde motsatt følelse ut på siste runden;

- Jeg kjente at jeg var sliten. Visste at jeg var litt tung av trening, sa Ull/Kisa-løperen som har som mål å kvalifisere seg til OL i månedsskiftet juli/august, men i NM innendørs manglet overskuddet til å løpe inn til gull.

MS 800m Heat: 1 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 202 Mads Gravråk Hjort-Larsen Nesodden IF 2,04,68 2 33 Nils Christian Christensen BUL, IL i 2,04,71 3 174 Elias Tesfamichael Negassi Lillehammer IF 2,05,02 4 14 Andreas Endalkachew Christiansen BUL, IL i 2,05,05 5 266 Tor Alfred Bredesen Snøgg Friidrett 2,12,05 Heat: 2 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 388 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 1,57,93 2 151 Magnar Fossbakken Lundberg Hommelvik IL 1,58,17 3 39 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 1,58,87 4 109 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 1,58,91 5 111 Martin Mæle Gneist,IL 1,58,93 6 113 Thomas Strønstad-Løseth Gneist,IL 2,02,02 7 357 Abdirahim Abdullahi Dahir Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,03,36 8 261 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL 2,06,92 283 Thomas Hoel Syrstad Strindheim il DNS Heat: 3 Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 334 Didrik Hexeberg Warlo Tyrving IL 1,49,87 2 163 Sigurd Tveit Kristiansand Løpeklubb 1,50,77 3 369 Thomas Arne Roth Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1,51,06 4 29 Leon Samuel Douglas Mjaaland BUL, IL i 1,51,42 5 262 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 1,53,44 6 54 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,53,64 7 43 Tobias Grønstad BUL, IL i 1,54,38 366 Per Andreas Roth Ullensaker/Kisa IL Friidrett DNF Plasseringtotal Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 3 334 Didrik Hexeberg Warlo Tyrving IL 1,49,87 4 163 Sigurd Tveit Kristiansand Løpeklubb 1,50,77 5 369 Thomas Arne Roth Ullensaker/Kisa IL Friidrett 1,51,06 6 29 Leon Samuel Douglas Mjaaland BUL, IL i 1,51,42 7 262 Sondre Rishøi Sarpsborg IL 1,53,44 8 54 Kjetil Brenno Gagnås Børsa IL 1,53,64 9 43 Tobias Grønstad BUL, IL i 1,54,38 10 388 Ole Jakob Høsteland Solbu Ås IL 1,57,93 11 151 Magnar Fossbakken Lundberg Hommelvik IL 1,58,17 12 39 Simen Seeberg-Rommetveit BUL, IL i 1,58,87 13 109 Jon Temesgen Overå Sætre Gneist,IL 1,58,91 14 111 Martin Mæle Gneist,IL 1,58,93 15 113 Thomas Strønstad-Løseth Gneist,IL 2,02,02 16 357 Abdirahim Abdullahi Dahir Ullensaker/Kisa IL Friidrett 2,03,36 17 202 Mads Gravråk Hjort-Larsen Nesodden IF 2,04,68 18 33 Nils Christian Christensen BUL, IL i 2,04,71 19 174 Elias Tesfamichael Negassi Lillehammer IF 2,05,02 20 14 Andreas Endalkachew Christiansen BUL, IL i 2,05,05 21 261 Sindre Fredriksen Sarpsborg IL 2,06,92 22 266 Tor Alfred Bredesen Snøgg Friidrett 2,12,05



