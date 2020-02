Se flere bilder i bildekarusellen ovenfor.

Alle foto: Sylvain Cavatz



Malin Edland fra Tjelve IK kom inn som en kule i toppsjiktet av norsk friidrett da hun i 2015 løp 800 meter på utrolige 2:03 i Bislett Games da hun var 16 år. Etter dette gikk det litt tråere for henne med skadeproblemer, men hun har de siste årene forbedret seg jevnt og trutt.



På lørdagens 800 meter i NM innendørs ble det sølv bak suverene Hedda Hynne, også hun fra Tjalve IK, men på søndagens 1500 meter var det Malin som var suveren etter en avslutningen ingen av konkurrentene var i nærheten av å matche.



Det var SK Vidar's Emilie Mo som lå i tet de to første rundene, mens de største favorittene lå avvente litt lenger bak. Nærmest lå Christina Maria Toogood fra Sandnes IL. Etter 600 meter kom gårsdagens 3000-vinner Kristine Lande Dommersnes fra Haugesund IL opp i ryggen på Toogood, og en runde senere var det Dommersnes og Toogod som trakk feltet.





Samlet felt på første runde. (Foto: Sylvain Cavatz)



Malin Edland lå fortsatt avventende litt bak i feltet, men med 400 meter igjen var hun opp i ryggen på de to i teten. Like etter løp Edland opp i front og fikk luke til de andre, og derfra til mål viste hun styrke ved å øke luken som etter hvert ble på 2 sekunder før målgang. En suveren seier.



Bak avsluttet Grethe Tyldum fra Steinkjer Friidrettsklubb sterkt, passerte både Toogood og Dommersnes, og løp inn til sølv - foran Dommersnes som kom på bronseplass.



Det var en både lettet og glad Malin Edland som ble intervjuet av NRK etter løpet.



- Jeg er kjempefornøyd! Det har vært noen tunge år nå etter at jeg som 16-åring løp på 2:03 på 800 meter.



- Det har vært flere år med sykdom og skader, men nå er jeg forhåpentligvis tilbake, sa Tjalveløperen.

KS 1500m Pl. Startnr: Navn: Klubb Resultat: 1 315 Malin Edland Tjalve, IK 4,30,20 2 272 Grethe Tyldum Steinkjer Friidrettsklubb 4,32,13 3 140 Kristine Lande Dommersnes Haugesund IL Friidrett 4,32,53 4 250 Christina Maria Toogood Sandnes IL 4,33,95 5 248 Petronella Tordsdatter Halle Runar, IL 4,39,12 6 351 Sigrid Alvik Tyrving IL 4,40,03 7 380 Sara Aarsvoll Svarstad Vidar, Sportsklubben 4,42,16 8 123 Ine Bakken Gular, IL 4,43,15 9 370 Bertine-Helene Færø Varegg Fleridrett 4,44,16 10 241 Synnøve Antonsen Torp Ranheim IL 4,44,28 11 122 Hilde Brennskag Gular, IL 4,44,46 12 372 Emilie Mo Vidar, Sportsklubben 4,47,82 13 238 Olea Villa Furre Ranheim IL 4,50,81



