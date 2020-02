Et spennende og unikt konsept

Norwegian Majors er en samling av ni ulike løp i Norge innenfor distansene maraton, halvmaraton og 10 kilometer. Målet er enkelt: Fullfør 3 løp innen 1 kategori.



Ligaen vil bli den første av sitt slag i Norge, og er tilpasset både mosjonister og elite. Uansett hvilken distanse du ønsker å utfordre deg selv innen, så tilbys det tre løp over hele landet.



Norwegian Majors er for både mosjonister og eliteutøvere. Som mosjonist får du oppleve Norge på en annerledes måte. Løpene er spredt over hele året slik at du hele tiden kan ha et treningsmål. Som eliteløper får du en spennende mulighet til å kjempe om sammenlagtseieren gjennom å ha lavest akkumulert sluttid på de tre utvalgte løpene.



Alle som fullfører får en egen medalje og et minne for livet. De seks vinnerne (dame- og herreklassen innen maraton, halvmaraton og 10 kilometer) vil dessuten få en ekstra påskjønnelse som vinnere av ligaen. Det vil ikke være mulig å kombinere løp fra ulike distansegrupper - du kan altså kun velge tre løp innenfor én distansekategori.



Ni arrangører fra hele landet

Norges Friidrettsforbund (NFIF) og Kondis har fått med seg ni ulike arrangører fra hele landet. Disse er:



Maraton:

- Bergen City Maraton (25. april)

- Midnight Sun Marathon, Tromsø (20. juni)

- Oslo Maraton (19. september)



Halvmaraton:

- Nordmarka Skogsmaraton, Oslo (6. juni)

- Trondheim Maraton (5. september)

- 3-sjøersløpet, Stavanger (9. november)



10 kilometer:

- Sentrumsløpet, Oslo (25. april)

- Sommerløpet, Kristiansand (13. juni)

- Hytteplanmila, v/Hønefoss (17. oktober)



Nils Hætta i Midnight Sun Marathon gleder seg til den nye satsningen og har stor tro på at dette kan skape et løft for løpingen i Norge:



– Samarbeid mellom arrangører er svært viktig, og man vil kunne lære av hverandre for å gi løperne best mulig arrangement. Jeg tror dette blir en spennende konkurranse som motiverer deltakerne til å delta på flere norske løp enn de ellers ville gjort.



Han får støtte av Stine Hartmann i Oslo Maraton:

– Det er flott at Løpe-Norge går sammen om å fremme folkehelse og samarbeider om å aktivere befolkningen i hele landet med et slikt konsept. Vi i Oslo Maraton gleder oss til å se hvordan dette utvikler seg.



Tanken for fremtiden er at også andre arrangører skal kunne søke om å få være en del av konseptet, og at arrangementene går på rullering. I 2020 og i oppstartsfasen er det dog de ni utvalgte som vil være gjeldende.



Idéen ble til under Løpskonferansen

Det var under Løpskonferansen i 2019 at idéen for første gang dukket opp. Da var det arrangørene og løperne selv som kom med innspill om en norsk løpeliga etter modell fra Abbot World Marathon Majors. NFIF tok sine medlemmer på alvor, utviklet konseptet og inviterte de ni arrangørene som alle ville være med. NFIF tok også kontakt med Kondis for å få de med på konseptet.



– Kondis er en viktig aktør i norsk mosjonsidrett, og få kjenner løperne i dette landet bedre enn dem. Skal man gå i gang med et nytt løpskonsept som dette, er det naturlig å forhøre seg om deres kompetanse, erfaringer og idéer. I tillegg har vi som nasjonalt forbund et ansvar som tilrettelegger og serviceorgan for våre medlemmer, så å samarbeide om et spennende tilbud for løperen på denne måten, er en vinn-vinn for alle parter, sier Magnus Næss Trosdahl, mosjonsansvarlig i NFIF.



Trosdahl er spent på konseptets mottakelse i Løps-Norge og gleder seg til responsen. Det samme gjør president i Kondis, Tim Bennett, som har stor tro på konseptet:



– Kondis støtter alt som kan bidra til mer bevegelse. Vi er dessuten opptatt av at kvaliteten på løp opprettholdes eller blir bedre, og mener konseptet vil bidra til begge deler. Vi har også tro på at et slikt konsept kan gjøre det enda mer attraktivt å løpe i Norge, tilføyer Bennett.



Påmelding, ledige plasser og kostnad

Det koster ingenting ekstra å være med på Norwegian Majors. Alt du trenger å gjøre er å melde deg på de tre løpene som utgjør ligaen i din valgte distanse, og deretter melde ditt navn og valgte distanse via den offisielle påmeldingslinken: https://norskfriidrett.wixsite.com/norwegianmajors/pamelding



Hvem som helst kan være med, uansett om du ønsker det som en utfordring å kun fullføre tre løp med venner, eller du ønsker å kjempe om sammenlagtseieren.



Skulle det vise seg at det er fullt i et løp du vil være med på, må du kontakte Norwegian Majors direkte slik at det kan ordnes et reservert startnummer til deg.



Du finner alt av informasjon på:

http://www.norwegianmajors.com





Ni arrangement: Midnight Sun Marathon er blant arrangementene som er med på Norwegian Majors. (Foto: Truls Tiller)