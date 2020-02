Torsdag forrige uke tok Stian Angermund-Vik og klubbkammerat i Varegg, Kristoffer Føllesdal, turen til kanariøya El Hierro for å delta i terrengløpet Maraton del Meridiano.



Stian innledet langhelga med å løpe KM Vertical (motbakkeløp) samme dag som de ankom øya.

– Etter en lang reisedag torsdag gikk starten en drøy time etter at vi landet på øya. Det var brutalt å gå fra 0 grader i Bergen til 29 grader på start, så de to drikkestasjonene underveis i løpet kom godt med, forteller Stian Angermund-Vik til kondis.no.



Likevel holdt det til seier og ny løyperekord for Varegg-løperen som kom i mål på 32.39. Motbakkeløpet var ca. 3,8 km langt og hadde et sted mellom 850 og 900 vertikale meter stigning.



Kvinneklassen ble vunnet av Sara Miguelez Fuertes på 49.30.



KM Vertical. De 10 beste i herreklassen.



KM Vertical. De 10 beste i kvinneklassen.



Alle resultater fra KM Vertical





Tredje strake seier i Maraton del Meridiano

Etter en restitusjonsdag fredag, var det lørdag morgen klart for Maraton del Meridiano. Det 42 km lange løpet har ca. 2500 m høydemeter stigning/fall.



I likhet med de to foregående årene stilte både Stian Angermund-Vik og klubbkompis Kristoffer Føllesdal til start.

– De to foregående årene har det vært mye kjøligere. Vi løp bra begge to, men varmen gjorde at alle jeg snakket med løp vesentlig saktere enn tidligere år, kunne Angermund-Vik fortelle.



Det ble uansett seier til Stian, som dermed tok sin tredje strake seier i maratonløpet, men årets vinnertid på 3.42.45 var snaue to minutter bak hans egen løyperekord fra i fjor da han løp på 3.40.55.



Kristoffer Føllesdal kopierte sin 46. plass fra i fjor ved å løpe på 5.26.02. Til sammenligning hadde han i fjor 5.14.49.



Kvinneklassen ble vunnet av Maria Jose Guillen Naranjo på 4.57.36.

Det var totalt 380 fullførende deltakere i maratonløpet.



Les også reportasje på kondis.no fra løpet i fjor:

Stian Angermund-Vik vant Maraton del Maridiano på ny løyperekord



De beste menn på maraton



De beste kvinner på maraton



Alle resultater fra maratonløpet



Seierherre: En flokk med unger slo følge med Stian Angermund-Vik de siste hundre meterne til mål. (Foto: Racephotos / Maraton del Meridiano)





Fornøyde: Vareggløperne Stian Angermund-Vik og Kristoffer Føllesdal var godt fornøyde etter å ha kommet i mål på Maraton del Meridiano. (Foto: privat)