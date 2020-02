Ingen tvil om styrke forholdet melom de to raskeste i Snøkuten, Vegard Ølstad Dalberg og Arild Dahl.

Det ble en fin kveld for de som valgte å ta turen til Veldre tirsdag kveld. 75 trimmere fikk med seg både solnedgang og måneskinn på snøføret, mens 8 løpere på tid fikk måneskinn på den 7,4 km lange Glestadrunden med Snøkutens tøffeste stigning på den første kilometeren. Pluss- og minusgrader om hverandre kan gi krevende forhold for raske kuting, men det lette dunlaget på toppen hadde festet seg til isen og gjorde at sesongens 5. løp gikk på ganske så kurant Snøkut-føre. Pigger var nok å foretrekke, men ikke noe "must".



Vegard Ølstad Dalberg, FIK Ren-Eng var uten reell konkurranse og gjorde unna 7,4 km på 28:47. Arild Dahl, Team Fønix var klar andremann på 33:10, mens Tkea K. Kvikstad var best av de to damene i feltet med 38:03.





Thea K. Kvikstad mot mål som første dame. (Foto: Rolf Bakken)





Målgangen ved Kirkekretsen skole i Byflaten. (Foto: Rolf Bakken)

Resultater Snøkuten, Glestadrunen 04.02.2020:



Damer 25 – 34 år

Pl Navn Klubb Tid

1 Thea K. Kvikstad Raufoss IL 38.03

2 Margrete Hjellen Storslett Leinstrand IL 40,10



Menn 25 – 34 år

1 Vegard Ølstad Dalberg FIK Ren-Eng 28,47

2 Lars Larsen Brumunddal Tennis 35,10

3 Espen Storslett Nobil 36,43



Menn 35 – 49 år

1 Arild Dahl Team Fønix 33,10



Menn 60 – 69 år

1 Rolf Bakken FIK Orion/Team 55+ 35,40



Menn over 70 år