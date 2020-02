STORT BILDEGALLERI FRA SJUSJØEN SKIMARATHON KOMMER SØNDAG KVELD!

Inkludert årets nyhet med familierenn som aktiviserte nesten 100 små og store, var det likevel imponerende 900 med på årets utgave, denne gangen under navnet Sjusjøen Skimarathon. Av 848 påmeldte på halv- og helmaraton (43 km) var det 781 som startet og 754 som fullførte i uværet. De to foregående års tall var til sammenlikning 234 og 246 fullførende på halv- og heldistanse. Altså mer enn tredobling av deltakelsen!



Vinnere av den populære klassisk maratondistansen (som målte drøye 43 km) for damer ble landslagets Lotta Udnes Weng fra Nes Ski på tiden 2.22.23. Med det var hun nær 14 minutter før Oda Nerdrum fra Ringkollen SK og Karen Marie Håkonsen fra Kjellmyra IL.





Blant herrene ble det Jørgen Lippert fra Trøsken (i midten) som knep seieren på 2.09.48 med Svein Odland, Bjerkreim IL (til v.) og Edvard, Sæthern, Magnor UL. Ytterligere tre andre løpere var her med i kampen om seieren og kom inn i mål under halvminuttet bak vinneren.



Ulrik Måbø fra Hamar SK sikret seg en ny turrenn-seier, denne gang i fristil. Med 1.58.53 var han dagens raskeste maratonløper fulgt av knesiske Yeernaer Abudelehan og Svein Tore Sinnes fra Tonstad IL som begge ble slått med bortimot tre minutter.



På kvinnesiden ble det Lillehammer-baserte Welja Kong fra Kina (til h.), som tok en klar seier med tiden 2.09.20, fulgt av landsmanninnen Dinaer Talidawubieke og 55-åringen Inger Hegstad Krüger fra Lyn Ski (ikke til stede på premieutdelingen) som imponerte med 3. plass.

Årets halvmaraton gikk som maratondistansen i en noe lettere trasé enn de to foregående årene. Her var Tobias Gomo fra Oppegård IL og Pernille Gullikstad fra arrangørklubben Søre Ål IL best i klassisk, og Øystein Ulekleiv fra Dombås IL og Li Ju fra Lillehammer Skiklub og Kina i fristil.



