Det så ut til å bli glimrende forhold for løping i Brusdalen denne lørdagen, men omtrent samtidig som løpet startet, kom også vinden. Det blåste friskt på tilbakeveien etter vending for både for 5- og 10km løpere, heilt oppe i 12m/s. God temperatur og bare veier oppveide noe av ulempene.



68 deltakere fullførte løpet, fordelt med 33 på 5 km og 35 løpere på 10 km. 20 deltakere var kvinner og 48 menn deltok på løpet. Det er 4 løpere mer enn i det forrige løpet. Det blir avslutning på vinterkarusellen lørdag 7. mars.



Totalvinnere i dag var Aron Dyb, Ålesund og Nina Alvestad, Ålesund på 10 km. Aron med pers på 34.38 og Nina på tiden 44.27. På 5 km seiret Kristoffer Nonstad, Dæhlie Sportswear på 19.14 og May Evy Nesheim, Velledalen IL på 22.17.



Vi må også nevne de to eldste deltakerne i dag. Karstein Sørland, Emblem IL og 90 år, fullførte 10 km i god tid før løpet startet. Han var så tidlig ute at arrangøren ikke fikk registrert tiden hans på eqtiming.no. Per Gundersen, Langevåg i klasse 85-89 år fullførte 10 km på tiden 1.16.01. Det skal være bestenotering for året i den klassen.



68 løper forbereder seg til start i medvind i Ålesund vinterkarusell. Foto: Martin Hauge-Nilsen





5 BESTE KVINNER PÅ 10 KM

1 404 Nina Alvestad ÅLESUND K40-44 44:27.0 2 418 Silje Kulen ULSTEINVIK K23-34 46:00.0 3 425 Marianne Aasen ÅLESUND K50-54 52:23.0 4 417 Linda Mauren ÅLESUND K50-54 52:30.0 5 402 Ann-Christin Korsedal Fjell og Sykkelservice K45-49 54:54.0



Nina Alvestad vinner 10 km i kvinneklassen. Foto: Martin Hauge-Nilsen



5 BESTE MENN PÅ 10 KM

1 411 Aron Dyb ÅLESUND M23-34 34:38.0 2 426 Per Myren Driw AS M23-34 36:28.0 3 432 Karl Idar Vik Syvde IL M40-44 36:40.0 4 430 Roy Bratseth ÅLESUND M45-49 37:38.0 5 412 Johannes Gardien ÅLESUND M55-59 40:16.0



Aron Dyb (411) tar seieren på 10 km for menn. Bak ser vi Per Myren (426) som tar andreplassen. Foto: Martin Hauge-Nilsen



5 BESTE KVINNER PÅ 5 KM

1 483 May Evy Nesheim Velledalen IL K45-49 22:17.0 2 479 Marita B Andreassen SYKKYLVEN K45-49 25:22.0 3 482 Wenche Relling ÅLESUND K40-44 25:26.0 4 481 Tone Dahl ÅLESUND K23-34 25:36.0 5 463 Elin Tronstad Kondis K55-59 25:37.0



May Evy Neshein i spissen for en stor gjeng fra Velledalen IL, vinner 5 km kvinner. Foto: Martin Hauge-Nilsen



5 BESTE MENN PÅ 5 KM

1 458 Kristoffer Nonstad Dæhlie Sportswear M23-34 19:14.0 2 477 Svein Oskar Støvring Nedregård Aksla Invest AS M50-54 19:52.0 3 461 Tore Østerbø ÅLESUND M40-44 20:03.0 4 462 Dag Atle Eksund Intervallkollegiet M23-34 20:11.0 5 467 Andreas Mosby Nakken Velledalen IL M16-17 20:12.0

Alle og klassevise resultater



Se også flere bilder på Facebook Kondis M&R