En vinter med fravær av snø gjorde at Østmarkrunden måtte gå for "krise løsningen" for å få arrangert den 50. utgaven av turrennet. Da Østmarka mer eller mindre er fri for snø ble det runder på 1,7 km fra Skullerudstua. De mellom 13-14 år gikk 3 runder, mens de eldre fikk 4 runder på kunstsnøen. Totalt stilte 180 løpere til start.

Resultater (Live)



Pallen for menn 15 og 16 år.



Pallen jenter 14 år.

Vinnere av jenter 18 og jenter 17 år.

Pallen kvinner 21 30 år og kvinner 41-50 år.

Teten i gutter 14 år.

Teten i jenter 14 år.



Gruppe 2 i jenter 14 år.

Vinner av jenter 16 år.

Vinner kvinner 17 år.

Marit Vala ensom i tet. Hun ble totalvinner for kvinner.

Tetfeltet kvinner etter ca. 500 meter av rennet.