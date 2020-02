Marius Vedvik satser på en tid under 8 minutter på 3000-meterøvelsen i Pingvinlekene i Bergen til helgen. Løpet her blir et samarbeid med klubbkompis Bjørnar Sandnes Lillefosse i Gular. I Nornalekene som gikk på samme bane for en måned siden, Leikvanghallen i Bergen, så var det nettopp et parløp mellom disse to som skaffet Bjørnar Sandnes Lillefosse en god tid på 3000 meter. Da var det Marius Vedvik som var hare, og tiden på Bjørnar ble 8:02. Nå blir altså Bjørnar haren som skal trekke Marius inn til en tid under 8 minutter.

På den norske innendørsstatistikken er det kun 10 personer som har notert en tid under 8 minutter på 3000 meter, tre av disse heter Ingebrigtsen til etternavn. Kanskje kommer også Marius Vedvik inn på denne sub-8-listen etter helgens Pingvinleker i Bergen.

For to uker siden ble Marius norgesmester på nettopp 3000 meter i innendørs-NM.

3000 meter går fredag kveld. Kondis kommer til å følge arrangementet.