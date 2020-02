Det var denne gangen et hint av vinter i løpet til Åsane Løpskarusell, med rundt 0 grader og tendenser til glatt underlag. Men det hindret ikke de nesten to hundre deltakerne i å gjennomføre sine løp. Her var da også stemningen etter løpet som vanlig god, med den fornøyde følelsen man alltid får med seg selv etter å ha gjennomført et slikt løp.

De raskeste i 5km-løypen var denne gangen de som ble nummer to i forrige løp, Emma Dyrhovden og Helge Simmenes, mens Bjørn Rusten Lundberg vant igjen slik han også gjorde i forrige løp. Her ble Kristina Blindheim raskeste kvinne.

Emma Dyrhovden kunne etter løpet fortelle at hun er mest syklist, men at hun gjerne deltar i gateløp som vinteraktivitet. Hun var nemlig en av dem som tok en delt seier i fjorårets Bergen – Voss på sykkel.

– Men jeg har begynt å delta i fjell- og motbakkeløp, blant annet Stoltzen. Her er det faktisk en fordel å være en trent syklist.

– Men det er Bergen – Voss som er det store. Jeg lurer på å melde meg inn i en sykkelklubb for å delta i rittene, men til nå har det bare vært på hobbybasis.

– Er det vanskelig å kombinere sykling og løping synes du?

– Nei, jeg har drevet masse med løping tidligere så jeg har grunnlaget. Men jeg merker overgangen ja, når jeg sykler mye så er det verre å komme i gang med løpingen igjen.

– Men kanskje jeg prøver meg på triatlon en gang i tiden? Da blir det svømmingen som blir den store utfordringen, så hvis jeg får trent litt på svømming så kanskje?



Emma Dyrhovden tok denne gangen seieren i 5km-løypen.

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 254 Emma Dyrhovden Framo BIL K23-34 20:43 2 112 Anne Lise Markhus Knudsen Svingengjengen K40-44 22:36 3 123 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-54 23:03 4 251 Therese Vågenes Nordhordland Skiklubb K40-44 24:03 5 68 Anke Fichtner Seldal TERTNES K50-54 25:33 6 9142 Solveig Helgesen BERGEN K23-34 26:02 7 9092 Benedicte Pedersen BERGEN K23-34 26:40 8 120 Anette Alvær MORVIK K23-34 26:49 9 287 Hongyan Lu BERGEN K50-54 26:54 10 9132 Kjersti Fykse HORDVIK K40-44 26:54 11 230 Evelyn Kvamme Wold FREKHAUG K55-59 26:59 12 9098 Desta Marie Beeder BERGEN K23-34 27:21 13 82 Kari Lundekvam DNB K55-59 27:56 14 216 Mia Nygard NYBORG K23-34 28:17 15 243 Siv Lyslo Døssland ØVRE ERVIK K40-44 28:17



Kristin Fonnes Romarheim og Kristina Blindheim ble nummer to og en på 10 km, klart foran de neste på resultatlisten.

Resultatliste kvinner 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 182 Kristina Blindheim Idrett Uten Alkohol K35-39 41:54 2 266 Kristin Fonnes Romarheim Equinor Tobil K35-39 42:23 3 27 Jorunn Margrete Blindheim ISDALSTØ K35-39 49:37 4 122 Guri Fjeldberg BERGEN K50-54 49:43 5 9131 Ida Herdlevær BERGEN K23-34 50:05 6 9120 Torunn Aarøy BERGEN K45-49 52:11 7 9133 Aina Marie Bratland NYBORG K23-34 52:29 8 132 Linn Torsvik Bergen Triathlon Club K23-34 52:36 9 86 Anne-Kristin M. Johannessen ULSET K40-44 55:56 10 73 Caroline Lie BERGEN K23-34 56:15 11 9106 Kristina Lerpold NYBORG K23-34 57:20 12 9094 Pernille Eliassen GARNES K23-34 57:34 13 9105 Helena Mikalsen HORDVIK K23-34 59:14 14 98 Ingrid Hitland IL Reno K60-64 01:00:15 15 57 Lene Brobakke Kristiansen ULSET K23-34 01:00:18 16 45 Irene Sayin ULSET K40-44 01:00:29 17 121 Sunniva Halvorsen NYBORG K23-34 01:00:47



Søskenpar1:

Daniel Beeder og Desta Marie Beeder er søsken. Daniel gjorde et godt løp som brakte ham en andreplass på 5 km. Men så har de da også noe å slekte på: i mange år har pappa Alemayehu Sitotaw herjet på toppen av resultatlistene i gateløp.

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 238 Helge Simmenes TERTNES M40-44 18:05 2 83 Daniel Beeder S-K M23-34 18:43 3 9125 Torstein Stokkenes Åsane CK M23-34 19:33 4 9122 Roger Nyhammer Varegg Fleridrett / Fjellgeitene/Melkesyre M45-49 19:39 5 253 Jonas Vågenes Norna-Salhus IL M14-15 20:32 6 250 Tormod Vågenes Nordhordland Skiklubb M40-44 20:33 7 249 Henrik Andal Engelsen Åsane CK / Framo M35-39 20:34 8 199 Jan-Erik Erichsen FLAKTVEIT M40-44 21:14 9 247 Edvin Hjortland TERTNES M40-44 21:33 10 20 Arvid Berge Grieg Team M45-49 21:51 11 9123 Eivin Rundberg Målselv IL / Bjørgvin Fengsel M35-39 22:05 12 54 Johannes Lunde Laksevåg TIL / Bækkalokke M70-74 22:35 13 9135 Ulrik Mørch Fosse FREKHAUG M14-15 22:40 14 9144 Yngve Bakke TERTNES M45-49 23:00 15 9118 Sondre Herland BERGEN M23-34 23:28



De tre beste menn på 5 km: Daniel Beeder, Helge Simmenes og Torstein Stokkenes

15 beste menn 10 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 151 Bjørn Rusten Lundberg Varegg Fleridrett M23-34 36:56 2 9109 Sami Alp Kvamme Trening M35-39 37:37 3 96 Paal Andersen Varegg Fleridrett / Framo BIL M55-59 39:27 4 125 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-54 39:36 5 9108 Jørgen Seljenes Årstad Velo & Spasertursforening M35-39 41:00 6 9115 Stian Engum BØNES M35-39 42:47 7 9137 Richard Arnø EIDSVÅG I ÅSANE M40-44 43:12 8 9121 Bjørnar Rødsteh Espelid Mjøsdalen IL M23-34 43:20 9 9097 Anders Moritsgård Høyang / Il Høyang M23-34 43:20 10 270 Frode Sørhøy Varegg Fleridrett M50-54 43:25 11 9107 Håvard Forthun Åsane CK M23-34 43:29 12 9103 Magne Espelid Mjøsdalen IL M55-59 43:33 13 9101 Tor Erik Nilsen Sotra Sportsklubb M45-49 43:59 14 9114 Karsten Rongve STRAUMSGREND M45-49 43:59 15 25 Håkon Kilås Åsane CK / BF bil M23-34 44:09 15 288 Svein Reidar Rasmussen TERTNES M40-44 44:09



Bjørn Rusten Lundberg vant 10 km.



Søskenpar2: Petter Sørensen og Camilla Sørensen er søsken, men likevel i vidt forskjellige aldersklasser.